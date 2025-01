Pontón, sobre la concesión del Cunqueiro: «O PP quixo converter o hospital de Vigo no seu banco de probas da privatización da sanidade pública»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apuntado este lunes a las «irregularidades» llevadas a cabo, a su juicio, por la Xunta en la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para «favorecer a grandes construtoras coas que [el PP] ten claros vínculos». Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Vigo, donde ha insistido en que los gallegos pagaron un «sobrecusto» de 470 millones de euros por la decisión del Gobierno de Alberto Núñez Feijoo de apostar por la construcción «privatizada» del hospital. «Unha decisión política do PP para favorecer o negocio privado á conta do público», dijo.

«Pagamos 470 millóns de euros máis simplemente porque o Partido Popular quixo favorecer a grandes construtoras con claros vínculos co PP e quixo converter o hospital de Vigo no seu banco de probas da privatización da sanidade pública», afirmó Pontón, que presentó las conclusiones del BNG tras la comisión parlamentaria que investigó el sobrecoste de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y los contratos de la Xunta.

La líder nacionalista advirtió que el objetivo del PP nunca fue darle a Vigo la mejor sanidad pública, sino «facilitar que a sanidade privada, singularmente Povisa, seguise facendo negocio coa saúde dos vigueses e facilitarlle o negocio a grandes construtoras que teñan vínculos co PP».

Al respecto, se refirió a la vinculación de ex altos cargos populares con la compañía «amiga» Puentes y Calzadas, una de las que construyó el Cunqueiro, como Tomás Pérez Vidal o Agustín Fernández. Pontón también recordó que el actual alcalde de Sanxenxo, Telmo Marín, fue propietario de una de las empresas subcontratadas en la construcción del hospital; que Bankia, entidad presidida en este momento por el exministro Rodrigo Rato, fue la que financió la UTE concesionaria del Álvaro Cunqueiro, y que el también exministro Luís de Guindos era «un alto directivo de Price Waterhouse Coopers, firma que cos seus informes xustificou en boa medida as adxudicacións do novo hospital».

Además del sobrecoste, Pontón puso el foco en «irregularidades» como la reducción de superficie construida en comparación con el proyecto inicial, sin que esto supusiese una disminución de la cantidad pagada por la Xunta, que calcula en unos 30 millones de euros; y se quejó de los impedimentos para acceder a ciertos documentos, que fueron denunciados ante el Tribunal Constitucional, del cual no han obtenido respuesta. Entre otras conclusiones, el Bloque destaca que la Comisión constató la «falsa idea de que a única opción de construír o hospital foi a elixida polo PP».

«A decisión que tomou o Partido Popular foi unha decisión política, acorde coa súa ideoloxía neoliberal de converter os servizos públicos en nichos de negocio para as multinacionais», advirtió la portavoz del BNG, en una comparecencia en la que estuvo acompañada de la portavoz parlamentaria de Sanidade e integrante de la comisión de investigación, Montse Prado, y del portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas.

«Nin era a única opción nin era a opción máis beneficiosa para as arcas públicas e para os galegos», explicó Pontón, que avanzó que la comisión «non pecha nada, senón que abre ao BNG novas vías de traballo». Reivindicó que en las sesiones se pudo ver cómo gestiona el PP los recursos públicos y «utiliza a Xunta para beneficiar a persoas vinculadas ao partido».

También, a su juicio, quedaron patentes las «irregularidades» cometidas en la tramitación de la concesión, que fue ampliada una vez concedida e impidió a otras empresas concurrir, refiriéndose a que inicialmente se iban a prestar servicios solo en el Cunqueiro y en la actualidad la concesionaria lo hace también en el Meixoeiro y en el Nicolás Peña, según afirmó.

En la misma línea habló Pérez Igrexas, quien animó a los ciudadanos a acudir a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública el próximo jueves, día 16 de enero, a partir de las siete de la tarde. «Sobran os motivos para encher as rúas de Vigo o próximo xoves e o BNG estará aí, man a man con toda a cidadanía de Vigo e de todas as comarcas afectadas. É evidente que a defensa da saúde é o primeiro e hai que plantarlle cara a un goberno do Partido Popular que se está convertendo nun perigo para a saúde dos galegos», terminó Pontón.