«Aquí non houbo Koldos nin Aldamas», dice Rueda en la comisión de investigación de los contratos de la Xunta

SANDRA ALONSO

«Aquí non houbo Koldos nin Aldamas. Iso aconteceu no Goberno de España, non en Galicia», dijo hoy viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comisión de investigación del Parlamento de Galicia sobre la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la contratación de la Xunta.

Rueda, en su intervención inicial, rechazó cualquier irregularidad en esos trámites. Afirmó que «todos os contratos fixérones de acordo coa lexislación estatal» y están «todos auditados e fiscalizados». Sobre el Álvaro Cunqueiro, afirmó que fue construido «do único xeito posible» y añadió que, «agora que están tan de moda os bulos», sería bueno revisar lo que dijeron los grupos de la oposición sobre esa infraestructura y lamentó que «non rectificaron, foron rectificados pola realidade».

El titular de la Xunta denunció la «inconcreción manifesta» del objeto de la comisión, impulsada por el BNG, que «agora se move entre o líquido e o gaseoso». Consideró que fue convocada «en parte por revancha» de los resultados electorales de febrero, cuando el PPdeG renovó su mayoría absoluta; para «trasladar á nosa terra a toxicidade da políica nacional», y en relación con los congresos del PSOE y el BNG que se celebran este fin de semana.

La comparó con una «causa xeral» al «servizo de intereses partidistas», y afirmó que comparecía para «defender a actuación dos letrados, interventores e outros funcionarios de carreira que velan pola integridade dos procesos da Xunta», una institución que «é patrimonio de todos os galegos».

Rueda apuntó además a un doble rasero en la oposición «todos os días no Goberno de España hai un susto o sobresalto, que vai demostrando o que todos intuimos. De iso non se di nada, pero se intenta pasar por escandalosa calquera intervención da Xunta». Afirmó que «descubrimos que algunhas persoas se enriquecían mentres a xente morría [na pandemia] pero iso non merece ningunha crítica».

La portavoz del BNG, Ana Pontón, planteó a Rueda. Consideró que nunca las contestó y que ese silencio «é toda unha declaración de culpabilidade». Añadió que los populares se aprovecharon de «zonas de opacidade para beneficiar a empresas vinculadas ao PPdeG».

Pontón consideró que el PPdeG entró en «pánico» cuando se abrió la comisión y les reprochó «o veto» a algunas de sus peticiones de comparecencia.

Pidió a Rueda que explicase por qué se adjudicaron contratos menores por valor de siete millones de euros a la empresa que dirige «a irmá do señor Feijoo» o la firma de contratos menores durante la pandemia con firmas vinculadas a familiares del expresidente, como «15,2 millóns» para una empresa en la que es directivo «o cuñado do señor Feijoo». También apuntó a la firma de contratos por valor de 1,7 millones con formas relacionadas con miembros del equipo del presidente. Además, le exigió que aclarase los vínculos de la Xunta con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está investigado por delitos fiscales.

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, acusó a Rueda de «dar orde de que non viñeran a explicarse [a la comisión] os auténticos involucrados» y a su partido de disparar «de forma estratosférica» los contratos con empresas vinculadas a cargos del PP. «Moitos dos contratos foron a dedo, dedito, dedo. Ese é o manual de xestión, o auténtico modus operandi do PP. E vostede, señor Rueda e Feijóo, foron os encargado de executalo», dijo.

«O PP non só fai contratos, fainos con patróns que repetidamente enriquecen unha rede de familiares e amigos. Non é casualidade; é un modelo organizado, un modus operandi para xestionar os recursos públicos de maneira prexudicial para a cidadanía», añadió. Besteiro se refirió de forma específica a los casos de Universal Support e TLMARK, empresas vinculadas al Grupo Konecta, que recibieron contratos por millones de euros durante la pandemia.

El portavoz socialista afirmó que si la comisión no sirve para aclarar esos hechos y la adjudicación del hospital Álvaro Cunqueiro, su partido acudirá a la Fiscalía.

Armando Ojea, de Democracia Ourensana, pidió a Rueda que «Ourense teña un hospital das mismas características» que el Álvaro Cunqueiro, «aínda que teña que construirse coa mesma fórmula» de financiación público-privada.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, reprochó a los dos portavoces de la oposición que no acudiesen a sesiones anteriores de la comisión, porque en ellas se aclaró parte de las preguntas que hicieron a Rueda. También negó que su grupo vetase comparecencias. Explicó que se intentó llegar a un acuerdo para ampliar la comisión, pero los otros partidos se negaron. Además, citó informes que dicen que la contratación con empresas que denuncia la oposición no aumentó e incluso disminuyó con respecto a los años del Gobierno bipartito PSdeG-BNG en la Xunta.

Recordó además que los dos conselleiros mayores de Contas que comparecieron en las sesiones previas avalaron la contratación de la Xunta, y su actual responsable afirmó que «si en algún informe aparecese algunha dúbida de legalidade terían ido a Fiscalia, non o fixeron».

En su última intervención, Pazos pidió a Pontón de nuevo que aclare si alguien de su entorno ha contratado con administraciones gobernadas por el BNG. Rueda, en su turno de recomendó a la portavoz nacionalista «reflexionar un pouco» y responder «si ou non» a esa pregunta. Si se la hiciesen a él, añadió «xa digo directamente que non».