El PPdeG cree que Pedro Sánchez mantendrá este año «os agravios» a Galicia

XOÁN REY | EFE

El Partido Popular gallego inicio el año reafirmando su compromiso de «seguir traballando por cumprir a palabra dada, facendo realidade os compromisos adquiridos e blindando a Galicia». Así lo expuso este jueves la secretaria xeral del partido, Paula Prado, en una rueda de prensa en la que contrapuso la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la del Gobierno central. Según Prado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «continuará cos agravios» hacia Galicia.

Prado ha destacado que Galicia empieza 2025 con los presupuestos autonómicos ya en vigor, lo que, en sus palabras, «permite seguir ofrecendo solucións aos problemas reais dos galegos e galegas en cuestións fundamentais como a conciliación, a igualdade, a educación, a vivenda, a sanidade ou a loita contra a violencia de xénero». En contraste, lamentó que el Estado enfrente su segundo año consecutivo con presupuestos prorrogados.

En su intervención, Prado calificó de «parálise» la gestión del presidente Sánchez, criticando lo que considera un «cerco de corrupción» alrededor del Gobierno central. Además, señaló que el año empieza «con máis problemas ferroviarios, cunha nova subida nos peaxes da AP-9 e da AP-53 e de novo cun bloqueo por parte do PSOE, coa complicidade do BNG, ao traspaso da principal autoestrada de Galicia».

Prado confirmó, además, que Alfonso Rueda asistirá este fin de semana al encuentro en Colunga (Asturias), donde los líderes territoriales del Partido Popular, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijoo, debatirán propuestas en materia de vivienda.

Defensa de la libertad en Venezuela

Prado también anunció la participación del PPdeG en las movilizaciones previstas en Galicia en defensa de la democracia en Venezuela. «O pobo venezolano encherá de esperanza as rúas do mesmo xeito que encheu as urnas de votos pola liberdade e contra a tiranía», manifestó, apelando a la necesidad de que España adopte un papel más activo en la defensa de los derechos en ese país. Acusó al BNG de referirse a la dictadura de Nicolás Maduro como «un modelo político e social» e hizo un llamamiento tanto a socialistas como a nacionalistas para apoyar la liberación del activista gallego Carlos Correa, detenido en Venezuela.