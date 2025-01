Primeras reacciones a la sentencia del caso Samuel Luiz: «La jueza ha sido bastante benevolente, pero lo que queremos es la absolución»

Diego Montaña, Katy Silva, Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Alejandro Freire, durante su alegato final en el juicio por el crimen de Samuel Luiz

La sentencia del caso Samuel Luiz, joven coruñés asesinado la madrugada del 3 de julio de 2021 frente a la playa de Riazor de A Coruña, se dio a conocer durante el mediodía de este miércoles y las reacciones al fallo, en el que la jueza Elena Pastor rebaja la condena sobre la petición de la Fiscalía en todos los casos, no se han hecho esperar.

Las penas del caso Samuel Luiz: Diego Montaña condenado a 24 años de cárcel; Alejandro Freire, a 20 años; Kaio Amaral, a 20 años y seis meses; y Alejandro Míguez, a 10 años Laura G. del Valle / Alberto Mahía

José Ramón Sierra, abogado de Kaio Amaral, condenado a 20 años de cárcel, 17 por asesinato y 3 por robo con violencia, adelanta que recurrirá la sentencia ante ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Vamos a recurrir. Entendemos que la jueza ha sido bastante benevolente con nosotros, pero lo que queremos es la absolución», apunta el letrado coruñés, que también estuvo presente en otro juicio muy mediático, el del Chicle por el asesinato de Diana Quer, aunque finalmente abandonó su defensa.

La Fiscalía pedía para Kaio un total de 27 años por asesinato y robo con violencia. A pesar de que la sentencia le otorga 7 menos, su abogado analizará el fallo judicial para argumentar una reducción de la pena. «Consideramos que hay contradicciones en la motivación por parte del jurado y eso nos va a permitir recurrir la sentencia», dice Sierra. El abogado visitó este mismo miércoles a su defendido en la cárcel. «Tiene conocimiento de la sentencia y está animado por el recurso que presentaremos de apelación».

También va a recurrir la sentencia, David Freire, letrado de Alejandro Freire, conocido como Yumba, condenado a veinte años de pena de prisión por un delito de asesinato. «Más o menos por la lectura del veredicto sabíamos por dónde iba a ir la sentencia. De antemano ya teníamos pensando presentar recurso, pero ahora lo haremos sobre todo por la graduación de la pena», explica Freire. Su argumentación se basará en el arco establecido en el código penal para la condena por delito de asesinato. «Al no haber agravante se recoge una horquilla de entre 15 y 20 años, de forma que se le ha aplicado la máxima condena», expone el letrado de Alejandro Freire. La Fiscalía solicitaba 22, «solo podría establecerse esa pena si se demostrase el ensañamiento», explica el abogado, que añade que al no haber agravante «el número de años debe oscilar entre los de la mitad inferior de esa horquilla». Así, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, argumentará que la cárcel para Freire baje a los 15 años.

Al igual que ellos, el abogado de Alejandro Míguez, Manuel Ferreiro, recurrirá. Su cliente, el único de los cuatro condenados que sigue en libertad, ha sido condenado a diez años de prisión porque «al tratarse de un cómplice de asesinato, procede imponer la pena inferior en el grado que abarca un arco punitivo que va de siete años y medio a 15 años de prisión». El Ministerio Público solicitaba 13 años para él, y su defensa pedía un castigo de siete años y seis meses.

Prudencia en ALAS A Coruña, acusación popular durante el juicio

Desde ALAS A Coruña, que se presentó como acusación popular en el caso de Samuel Luiz para «probar el crimen homófobo», prefieren esperar para valorar la sentencia. Su presidenta, Ana García, indica que necesitan tiempo «para desgranarla». Sobre la primera reacción al ver los años de cárcel impuestos a los cuatro condenados, dice que no tuvo ninguna. «No nos importan solo los años de prisión, tenemos que leer con calma el fallo de la jueza para entenderla y valorarla». La entidad también puede recurrir el fallo de la jueza sobre las diferentes condenas o incluso pedir la nulidad del juicio, un escenario poco probable.

En cuanto a Katy Silva, la sentencia confirma su absolución tal y como fijó el veredicto. Su letrado, Luciano Prado, reafirma lo dicho entonces, que «el jurado popular hizo un análisis objetivo y exhaustivo de cómo sucedieron los hechos». En cuanto a los condenados, prefiere no pronunciarse, mientras que sobre la opción de presentar una demanda por falso testimonio contra Lina, la amiga de Samuel que declaró en el juicio, lo descarta. Lina dijo en la sala que Katy la tiró al suelo y le dijo que no se metiera. Unas palabras por las que Sierra anunció durante el juicio que la denunciarían, pero como finalmente «su testimonio no fue clave», descarta la medida.