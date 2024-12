El PPdeG reclama al Gobierno más agilidad y transparencia en la autovía A-54 que une Santiago y Lugo

El diputado Roberto Rodríguez, junto a la portavoz del PP de Melide, Dalia García PPDEG | EUROPAPRESS

El PPdeG exige al Gobierno central «máis transparencia cos seus proxectos, menos mentiras cos prazos e a maior axilidade» para que la autovía A-54, que une Santiago de Compostela y Lugo, «sexa unha realidade canto antes».

En una visita a Melide, el diputado y portavoz de infraestructuras del PPdeG en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, acompañado por la portavoz local y exalcaldesa, Dalia García, trasladó esta petición, lamentando que el Ejecutivo central haya mostrado reiteradamente que los compromisos con Galicia en materia de infraestructuras no están entre sus prioridades.

«Os veciños e veciñas de Melide e desta comarca levan moitos anos agardando por unha infraestrutura esencial, a autovía A-54, que o Goberno de Sánchez xa comprometera para o Xacobeo 2021-2022, pero remata este ano 2024 sen ser unha realidade e no ano 2025 tampouco o vai ser», señaló Rodríguez.

El diputado apeló irónicamente a que los gallegos vuelvan a incluir esta infraestructura en sus deseos navideños: «Á que sempre teñen que recorrer os galegos e galegas cando se trata das súas infraestruturas».

«Un tráfico moito maior do recomendable»

El retraso más reciente afecta al tramo entre Melide y Palas de Rei, cuya apertura estaba prevista por el Gobierno central para finales de este año. Sin embargo, según denunciaron Roberto Rodríguez y Dalia García, este tramo no evitará el paso por los núcleos urbanos de Melide y Arzúa debido a la falta de previsión del Ejecutivo.

En su visita a Melide, Rodríguez advirtió de los problemas de tráfico, que en la actualidad es «moito maior do recomendable», mientras no termine el siguiente tramo hasta Arzúa. «O centro de Melide e a rotonda principal da N-547 neste concello van estar aínda máis colapsados do normal, con graves problemas para condutores e viandantes», expuso.

Por su parte, Dalia García y los concejales del grupo han pedido al alcalde, José Manuel Pérez, que «tamén sexa transparente», atienda las peticiones de los vecinos y plante cara ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. «Necesitamos canto antes un plan de tráfico organizado porque, se non, o noso concello seguirá colapsado», lamentó la portavoz local.