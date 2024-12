La construcción y reforma de centros educativos con el nuevo modelo pedagógico dispondrá de 267 millones en tres años

Interior en un instituto de Ourense, en imagen de archivo. ALEJANDRO CAMBA

El Gobierno gallego ha aprobado este viernes la segunda fase del Plan de nova arquitectura pedagóxica, que estará vigente los tres próximos años y que contará con una inversión púbica de 267 millones de euros, destinada tanto a la construcción de nuevos centros como a la ampliación y remodelación de los ya existentes. También se incluyen obras para mejorar la eficiencia energética. Esta cantidad presupuestada para el próximo trienio se suma a los 230 millones ya ejecutados, lo que eleva la inversión total de Educación hasta los 500 millones. El parque inmobiliario que conforman los colegios e institutos está integrado por 1.600 edificios de titularidad autonómica y es uno de los parques más grandes propiedad de la Administración gallega.

«Trátase de avanzar cara un novo modelo de centros de ensino, pioneiro, con instalacións adaptadas ás necesidades do ensino do século XXI, máis flexibles e versátiles. Apóstase tamén por colexios e institutos máis respectuosos co medio ambiente dende o punto de vista do consumo enerxético e da súa integración na contorna», ha explicado el jefe del Ejecutivo gallego.

En esta segunda fase, se construirán o ampliarán medio centenar de centros educativos. Entre ellos, Alfonso Rueda se ha referido a tres nuevos centros: un nuevo CEIP en Milladoiro, en Ames, y dos institutos más, uno en Vigo (el Domingo Villar, en Navia) y otro en la provincia de Ourense (Pereiro de Aguiar).

Según la Xunta, la creación de nuevos centros y las ampliaciones no solo da respuesta a las necesidades de incrementar plazas por motivos demográficos o formativos, sino que busca atender también al crecimiento experimentado en la matrícula de FP en los últimos años. En este sentido, están ya comprometidas ampliaciones de los centros integrados de FP CIFP Imagen y Son y Paseo das Pontes y del Instituto IES Agra del Orzán, en A Coruña; del CIFP Fraga del Eume en Pontedeume; del CIFP Ferrolterra, en Ferrol; y de los CIFP A Farixa y a Carballeira-Marcos Valcárcel, en Ourense. También del IES Ramón María Aller Ulloa, en Lalín. Además, se está ya trabajando en las reformas de los CIFP Manuel Antonio y Valentín Paz Andrade, ambos en Vigo.

Por otra parte, en los tres próximos años, están previstas 134 actuaciones de rehabilitación de centros, con el principal objetivo de mejorar su eficiencia energética, con una inversión estimada de 89 millones de euros, tal y como ha avanzado este mediodía el presidente Rueda. Se trata de obras que abarcan el aislamiento térmico de fachadas, el cambio de cubiertas, la renovación de ventanas o la colocación de luminarias led, entre otras.