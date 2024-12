BNG y PSdeG tachan de «inaceptable» y «parodia» el dictamen que cerrará la comisión de contratos en el Parlamento

XOAN A. SOLER

Con el período de sesiones terminado, la actividad del Parlamento gallego es prácticamente mínima en estas fechas. Habrá una excepción este viernes con el debate y votación del dictamen que cerrará la comisión de investigación sobre los procesos de contratación de la Administración autonómica, que saldrá adelante con el único voto a favor del PPdeG. Los populares, en una rueda de prensa ofrecida este mediodía con la participación de sus cuatro portavoces, defendieron que ha quedado acreditada la inexistencia de sobrecostes en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y que las adjudicaciones realizadas por la Xunta, también en pandemia mediante procedimiento de emergencia, se ajustaron al marco normativo.

«O BNG tiña unhas conclusións escritas dende moito antes de que se constituise esta comisión», reiteró el popular Alberto Pazos sobre el grupo promotor de este organismo en la Cámara autonómica, y cuyas denuncias redujo el diputado a «anecdóticas» tras las 38 comparecencias y las decenas de documentos que sustentaron la comisión. «Son afirmacións que levan facendo tantos anos sen ningún tipo de soporte probatorio», añadió.

El Bloque, en cambio, rechaza de lleno el dictamen que se votará este viernes, y anunció hoy que no presentarán enmiendas pero sí un voto particular para su debate. Esto no solo les permitirá dejar constancia de su discrepancia, sino que este les habilitará a emitir explicaciones detalladas del desacuerdo. «Non lle damos carácter de ditame, o que se vai aprobar mañá é un panfleto e un mal chiste», expuso la nacionalista Montse Prado. Lamentó que los populares pretendan «dar carpetazo» a una comisión que el BNG impulsó, dijo, tras percibir la «alarma social» en Galicia tras los informes del Consello de Contas sobre el modelo de construcción del hospital vigués y las contrataciones durante la pandemia.

El PSdeG sí enmendará la totalidad del texto presentando unas conclusiones alternativas. La viceportavoz Elena Espinosa, en una nota remitida a los medios, rechaza el dictamen del PPdeG al calificarlo de «inxustificable e insuficiente». «Non imos quedar cruzados de brazos mentres o PP intenta aprobar un texto inaceptable que busca dar carpetazo a un escándalo de proporcións maiúsculas», añadió. Los socialistas gallegos observan un supuesto patrón de favoritismo en la contratación pública de la Xunta, destacando casos como el de Eulen, que facturó 54 millones de euros mientras tenía como directora regional a la hermana de Alberto Núñez Feijoo, y Konecta, vinculada al cuñado del expresidente gallego, que obtuvo contratos millonarios durante la pandemia pese a su ineficiencia, argumentan. «Estes casos non son coincidencias, son probas dunha corrupción sistémica que debe ser investigada con toda a rigorosidade», reclamó Espinosa.