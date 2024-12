«Cargado de tópicos e claramente conservador», así ve el BNG el discurso navideño del rey

Momento del discurso del rey el pasado día 24 Casa de S.M. el Rey | EUROPAPRESS

En Galicia, el BNG considera el mensaje navideño del rey «cargado de tópicos e claramente conservador», y lo hacen los nacionalistas a través de su cuenta de X, en un post en el que Néstor Rego, diputado de la formación en el Congreso, invita al monarca a «abdicar e dar paso a unha xefatura do Estado que puidese ser elixida polo conxunto da cidadanía».

Néstor Rego tacha de «descaro» la asunción de Felipe VI al «asumir posicións reaccionarias», porque «case o primeiro elemento introducido foi a inmigración referíndose a ela explicitamente como unha ameaza á cohesión social», denuncia.

▶️ Néstor Rego (@nestorrego) critica o descaro do monarca asumindo posicións reaccionarias durante o discurso



▶️ “Un discurso cargado de tópicos e claramente conservador”https://t.co/wXZLbnselU — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) December 25, 2024

Solo se salva del discurso, según la visión del BNG, «a esperada e lóxica referencia á DINA e a solidariedade co pobo valenciano», y el guiño a la gente joven a través de los problemas de la vivienda, que aún así califica de «louvanza forzada».

Sobre el discurso, incide el nacionalista en «su defensa da españolidade e da consagrada Constitución española» que «nega a existencia da Galiza como nación e os nosos dereitos colectivos e consagra institucións como a monarquía». Para Rego hubiese sido un acierto hacer alguna referencia al «carácter plurinacional, pluricultural e plurilingüe do Estado español».

También menciona el diputado el apoyo del monarca a la Unión Europea que, para el BNG «segue fielmente a axenda belicista que marca a OTAN e os Estados Unidos e é cómplice, por acción ou omisión, do xenocidio que o Estado de Israel está a cometer en Gaza».

La agrupación juvenil del BNG, Galiza Nova, también aprovechó la red social de Musk para opinar sobre el discurso de Felipe VI, del que dijo que no hay que escuchar para saber que está «baleiro de contido e cheo de cinismo, presentado como unha mensaxe de unidade e estabilidade», de la que duda al tratarse de «un réxime herdeiro directo do franquismo, que perpetúa as desigualdades e mantén a opresión das nacións sen estado».