Rueda insiste en que a Galicia no le interesa el «parche» de la condonación de deuda

«Non había nin un só papel, nin unha proposta». Así se ha referido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander. Sobre ella le han preguntado este sábado los periodistas en un acto celebrado en el Complexo Hospitalario de Santiago, y el mandatario gallego ha insistido en el encuentro fue una «oportunidade perdida».

Especialmente crítico se ha mostrado con lo hablado en la Conferencia en torno a la financiación autonómica, insistiendo en que Galicia necesita un nuevo modelo de reparto de los fondos y «non parches» como la condonación de la deuda que, aseveró, «simplemento soluciona problemas ás comunidades máis endebedadas».

Preguntado por si la Xunta rechaza esta quita de la deuda, que según anunció este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se abordará en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente gallego ha dicho que «non», pero ha insistido en que hablar únicamente de la condonación y no del necesario nuevo modelo de financiación es «un negocio ruinoso» para Galicia. «Non nos interesa como única solución», dijo, censurando que ese mecanismo aportaría «moi poucos recursos» a la comunidad.

Alfonso Rueda aseguró que la mayoría de los presidentes autonómicos reunidos en Santander demandaron abordar de forma conjunta la revisión del propio sistema de financiación de las comunidades: «Eu dixen diante de Illa —el presidente socialista de la Generalitat catalana—, con todo o respecto a Cataluña, e non fun eu só, senón a maioría dos presidentes, tamén socialistas, que non é de recibo negociar o financiamento de xeito bilateral cunha comunidade autónoma e despois co resto (...) porque se hai bilateralidade con Cataluña, réstanse recursos aos demáis».

Corgos tacha a Sánchez de «delegado do Goberno de Cataluña»

También para el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, el resultado de la Conferencia de Presidentes fue «decepcionante». En un audio remitido a los medios de comunicación, recordó que en los casi tres años que llevaba sin convocarse, las comunidades ya habían puesto de manifiesto la «urxencia» de revisar el sistema de financiación autonómica y dado a conocer sus posturas. «Voltamos [de la Conferencia] sen ningunha proposta de mellora sobre o asunto, simplemente coa proposta dunha nova reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) no que nin tan sequera se vai falar da revisión do sistema de financiación, senón da condonación da débeda», criticó.

Corgos acusó a Pedro Sánchez de hacer «de delegado do Goberno de Cataluña, en vez de presidente de España» y consideró que «o que tenta é salvar os mobles dun Goberno moi feble para tentar pechar un orzamento inventando ocorrencias imposibles como isto da bilateralidade multilateral, ou o tema da condonación da débeda, cando o urxente realmente é a reforma do sistema de financiamento».