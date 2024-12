Sindicatos y Sergas se emplazan al 14 de enero para negociar la voluntariedad de trabajar los sábados en atención primaria

El PAC ya abrió a finales de noviembre ALBERTO LÓPEZ

El año nuevo comenzará sin que Sergas y sindicatos lleguen a un acuerdo sobre el sistema de voluntariedad para la cobertura del turno de los sábados por la mañana, el último escollo de un plan que implica reducir a 35 horas semanales la jornada de sus 43.000 trabajadores.

La Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde y las organizaciones sindicales con presencia en la mesa sectorial de Sanidade (CIG, CSIF, CC.OO. y UGT) acordaron este miércoles crear un grupo de trabajo para abordar la voluntariedad del personal médico de atención primaria en los turnos del sábado por la mañana.

Durante el encuentro, se fijó la fecha del 14 de enero para formalizar la creación de este grupo de trabajo, que tendrá como principal misión elaborar un procedimiento regulado para definir los criterios de voluntariedad para cubrir estos turnos.

Mientras, y durante los tres primeros meses del 2025, se acordó que las siete áreas sanitarias deberán cubrir los sábados por la mañana con personal médico voluntario. El Sergas se comprometió a trasladar a las gerencias sanitarias la información sobre cómo deberán proceder hasta que se fijen los nuevos criterios de voluntariedad.

«De hoxe non sacamos nada novo. Hai intencións, pero nada en firme nin solucións inmediatas. Mentres, seguiremos igual», afirma Ana Lestón, de CIG- Saúde. Continúan convocadas las movilizaciones para este jueves en los centros de salud, y no descartan otras «á volta do Nadal».