El puente arrancó con dos horas sin circulación de trenes en el eje atlántico por una avería

Un tren AVE en la estación de Vigo (foto de archivo) M. MORALEJO

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria mantuvo la circulación de trenes suspendida en el eje atlántico durante más de dos horas en la noche del jueves, hasta que pudo restablecerse al filo de la medianoche, según han informado fuentes de Renfe.

La avería, registrada entre Faxil (en el municipio de Barro) y Padrón, supuso la suspensión de la circulación entre las 21:45 y las 00.00 horas, afectando a cientos de usuarios que efectuaban sus desplazamientos diarios y también a quienes aprovechaban para iniciar el puente festivo.

Integrantes de la plataforma Tren Media Distancia Galicia señalan que hasta tres trenes se vieron detenidos en la estación de Santiago, hacia las 22.30 horas, con otros dos convoyes que se dirigían hacia la capital gallega también parados en Pontevedra. Desde Renfe remitieron información a los usuarios señalando que la parada en Santiago se producía «debido a una avería en la infraestructura de ADIF entre Vilagarcía de Arousa y Santiago», en cuya subsanación trabajaba personal especializado del propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. La circulación ferroviaria se reanudó en torno a dos horas después, con los consiguientes retrasos en la llegada a destino de los viajeros.

Sin embargo, según la información facilitada por Renfe, la incidencia afectó solo a cuatro trenes: tres de Media Distancia, uno con salida de Santiago de Compostela hacia Vigo, uno de Vigo hacia A Coruña, y otro de A Coruña a Vigo, y otro un AVE que efectuaba el trayecto entre Madrid y Vigo y que había salido poco después de las siete de la tarde de la capital española.

Los retrasos medios provocados por esta incidencia fueron de una hora, según Renfe, aunque la asociación de usuarios de trenes de media distancia en Galicia ha referido en las redes sociales demoras de casi dos horas.

Algunos afectados critican la falta de alternativas y de información por parte de Renfe: «Ofrecían como opción a los viajeros en Santiago la vuelta de los trenes hacia A Coruña, porque indicaban que eran entre 500 y 800 personas las afectadas y no localizaban un número suficiente de autobuses. Decían que era una parada indefinida, y que no pagarían taxis porque la incidencia no era de la compañía», indica una usuaria habitual del Eje Atlántico.

La plataforma de usuarios censura también el parón en Santiago de «cientos de personas sin alternativa para llegar a destino, vuelvan de trabajar, de exámenes o lleguen a Galicia a pasar unos días en casa o de turismo...». «Estas averías no pueden seguir pasando con tanta frecuencia», exponen. Reclaman mayores exigencias a ADIF y Renfe para garantizar que los trenes cumplan sus horarios.