Varios acusados piden que se suspenda el juicio de la próxima semana en el que está citado Sito Miñanco

El próximo lunes 18 de noviembre debería arrancar en la Audiencia Nacional un juicio que volverá a sentar en el banquillo al conocido narcotraficante gallego Sito Miñanco, de nombre real José Ramón Prado Bugallo. Pero varios de los acusados en este proceso —hay más de cuarenta, entre ellos el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye—, han solicitado que se suspenda el juicio, alegando que uno de los procesados está encarcelado en Senegal.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Pedro González Rubio, Adriana Moreno y Efrén Moreno señala que han tenido constancia de que otro de los investigados, José Manuel Costa, ha informado al tribunal de que se encuentra en Dakar (Senegal) cumpliendo pena de prisión. La defensa de Costa advertía que no sabía cuándo podría salir y regresar a España y que no era previsible que pudiese llegar al juicio, en el que se le piden más de once años de cárcel. Por ello, pedía a la Audiencia que activase los mecanismos de cooperación jurídica internacional para facilitar su asistencia al juicio oral, en persona o por medios telemáticos. Y reclamaba que mientras no se asegurara eso, se suspendiera el juicio.

La defensa de los otros tres encausados no solo se agarra a eso, sino que asegura que, en este caso específico, es necesaria la comparecencia de Costa «por medio del procedimiento de extradición correspondiente» y que su presencia es «esencial». «Cualquier otra medida que se tome perjudica gravemente el derecho de defensa» de los procesados, argumentan.

Fuentes jurídicas consultadas explican que ante estos dos escritos, el tribunal ha acordado decidir sobre esa posible suspensión el propio lunes, día de arranque del juicio oral.

Costa, a disposición de Miñanco

El juicio, de momento fijado para el 18 de noviembre, está relacionado con la Operación Mito contra el tráfico de drogas internacional, que permitió incautar más de cuatro toneladas de cocaína, detener a una treintena de personas e investigar a más de cuarenta. Para Miñanco, la Fiscalía Antidroga pide 31 años y 6 meses de prisión, mientras que para el abogado Boye reclama 9 años y 9 meses de cárcel.

En cuanto al papel en el entramado ilegal que presuntamente tenía José Manuel Costa, el encausado que está encarcelado en Dakar y por cuya situación se pide la suspensión del juicio oral, este trabajaba en una empresa familiar de reparación de embarcaciones y estaría a disposición de Sito Miñanco para participar en medidas de contra vigilancia en las reuniones que este mantenía o para desplazarse siguiendo sus indicaciones para preparar las operaciones de tráfico de drogas.