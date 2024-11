El presidente de La Voz reafirma el legado de Santiago Rey y moviliza a seguir adelante

El presidente de la Corporación Voz de Galicia, Lois Blanco, y el de la Xunta, Alfonso Rueda, entregaron la distinción al propietario de Abanca CESAR QUIAN El presidente de la Corporación Voz de Galicia y de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, Lois Blanco, durante su discurso César Quián El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, durante su discurso César Quian El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su discurso CESAR QUIAN El economista y presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, durante su discurso César Quian

La Voz de Galicia homenajeó este jueves al fallecido presidente y editor Santiago Rey en un acto en el que se entregó el Premio Fernández Latorre, instituido en la memoria del fundador del periódico, y que en su edición número 66 distingue al empresario Juan Carlos Escotet.

Antes de que el premiado recibiera el galardón, tuvo lugar un emotivo tributo con la proyección de un vídeo en el que se visualizaron los grandes hitos de la biografía de Santiago Rey y su trayectoria a lo largo de seis décadas al frente de La Voz.

El presidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y de la Corporación Voz de Galicia, Lois Blanco, habló en su memoria. «Porque Santiago Rey ya no está entre nosotros, he venido a este atril en representación de los patronos, los consejeros y de todos los que integramos las empresas de la Corporación Voz, más de seiscientos empleos directos y trescientos indirectos, que vamos a continuar con la obra de nuestro editor. No tengan duda de ello», aseguró el presidente, que indicó que «los sentidos, ya lo sabemos, ni se heredan ni se testan, pero Santiago Rey creó una cultura empresarial y periodística alrededor de las marcas de la Corporación Voz que todo y a todos nos impregna, y nos moviliza para seguir adelante. Y lo haremos».

Lois Blanco reforzó la idea de que «es posible un grupo de empresas de comunicación en el que quepan todos. Hoy este museo es la demostración: por los que estáis aquí con nosotros y por la propia lista de galardonados con el Fernández Latorre».

«En la era de lo inmediato, la eficacia y la rapidez de la respuesta ha de ser prioritario. De lo contrario, se alimenta el populismo bajo falsos y peligrosos lemas», previno el presidente de la Corporación Voz, en referencia al continuo flujo de informaciones falsas o tendenciosas que derivan estas semanas de la catástrofe de la dana en Valencia.

Al galardonado de este año, Juan Carlos Escotet, lo calificó como «un emprendedor en el sector de las finanzas». Nacido en Madrid en 1959, el presidente de Abanca Corporación Bancaria y de Banesco Grupo Financiero Internacional, hijo de emigrantes españoles a Venezuela, personifica la posibilidad de emprender y crecer financieramente desde Galicia.

El premio, que reconoce su trayectoria empresarial y ensalza su figura como referente nacional del sector bancario, destaca también su apuesta personal por la educación superior, con la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, que cuenta con sedes repartidas por las ciudades gallegas, así como el apoyo a iniciativas relevantes de la empresa y la economía de la comunidad.

Durante su intervención en el acto, que fue presentado por la periodista de La Voz Gladys Vázquez, el empresario también tuvo unas palabras en memoria de Santiago Rey Fernández-Latorre: «Desde mi primer encuentro con Santiago Rey percibí en él a un hombre de múltiples dimensiones. Era un líder empresarial y un ciudadano comprometido, cuyas inquietudes trascendían lo inmediato y se proyectaban hacia horizontes más amplios y ambiciosos».

También se refirió a la dana para expresar su solidaridad con quienes sufren las consecuencias. «Con todo, no debemos caer en el pesimismo. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación? Estoy seguro de que sí. Para ello, necesitamos reforzar nuestros organismos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Debemos recuperar la cultura del esfuerzo y la excelencia, impulsando una educación de calidad que fomente el pensamiento crítico y la creatividad», insistió.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realzó la figura de Santiago Rey, «comprometido cos valores que definen as democracias avanzadas como a nosa e ao servizo de Galicia, desa Galicia que Santiago levaba sempre corazón», y se refirió con confianza al reto actual que tiene por delante la Corporación: «A capacidade profesional desta gran familia da Corporación Voz de Galicia que encabeza Lois Blanco é herdeira do legado de Santiago, e polo tanto ten a responsabilidade non só de mantelo senón de aumentalo. Estou seguro de que é o que el quere alá onde estea».

Asimismo, se refirió al papel fundamental de los medios de comunicación como garantes informativos en un contexto de desastres como el que se está viviendo en Valencia: «Enfrontándonos a unha catástrofe de dimensións históricas, todos eses contratempos non impedían intentos de desinformación, que hai que denunciar e combater», apuntó antes de destacar que es necesario recuperar el crédito en las instituciones «apoiándose no bo periodismo».