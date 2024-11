Galicia y Argentina firman un acuerdo para que sus universidades puedan impartir títulos compartidos

Firma del acuerdo entre el sistema universitario gallego y el argentino, presidida por el conselleiro de Educación e Universidades, Román Rodríguez

Las universidades públicas gallegas y las universidades argentinas podrán impartir titulaciones conjuntas de grado, máster y doctorado. Lo hará posible un acuerdo marco firmado entre ambos territorios. Este es el primer fruto del viaje de trabajo que una delegación gallega del mundo universitarios, encabezada por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, está realizando a esta república sudamericana.

El pacto, impulsado desde la Xunta con el consenso de las universidades gallegas y la supervisión de las agencias de calidad de ambos sistemas universitarios, promoverá también el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre los sistemas de educación superior a ambos lados del Atlántico.

Además, al amparo de los acuerdos marco que se firmen entre las universidades gallegas y argentinas, también podrán impulsarse proyectos de investigación conjuntos, además de conferencias, simposios, cursos y seminarios, así como hacerse intercambios de personal docente, investigador y administrativo, de alumnado, y de información académica y materiales.

Rodríguez presidió al acto de firma entre la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (Acsug) y su homóloga argentina, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

«A Xunta e as universidades públicas galegas coincidimos no obxectivo de estar máis abertos ao exterior e ser máis internacionais», ha dicho el conselleiro, que ha considerado un buen arranque el acuerdo firmado. «Nada mellor para comezar esta senda que estar en Arxentina traballando con varias universidades de Bos Aires para abrir oportunidades e que os alumnos arxentinos poidan formarse en Galicia e tamén para que a nosa Comunidade poida enriquecerse co seu talento», ha señalado.

En esa línea, las tres universidades gallegas se han mostrado dispuestas a sumarse a la iniciativa, y ya están analizando la oferta académica para poder definir las primeras titulaciones en las que desarrollar esta colaboración.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria argentina propone cuatro universidades de prestigio para avanzar en los primeros proyectos compartidos. En concreto, las universidades nacionales de La Plata, Tres de Febrero, de Lomas de Zamora y San Martín. Con este fin, los representantes de las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo desplazados a Argentina refrendarán estos días acuerdos-marco de colaboración con estas instituciones académicas.

Este mismo miércoles habrá una jornada de trabajo con visitas institucionales a La Plata y Lomas de Zamora, mientras que el jueves será el turno de Tres de Febrero y San Martín.