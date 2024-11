Pontón preguntará a Rueda por la «deriva antidemocrática» del PP en un pleno centrado en la lucha contra la violencia machista

SANDRA ALONSO

El Parlamento gallego acoge la próxima semana una intensa actividad plenaria, con el debate del lunes a la totalidad de los Presupostos del 2025 que se tramitan en la Cámara gallega. Al día siguiente comenzará el pleno ordinario, que debido al viaje institucional a Brasil del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, arrancará con la sesión de control con preguntas de los portavoces de la oposición, en vez de hacerlo el miércoles como es habitual.

La lucha contra la violencia machista centrará las iniciativas del pleno, coincidiendo con que el próximo día 25 se conmemora el día para su erradicación. Así, intervendrá por iniciativa propia la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para informar sobre las medidas que toma el Gobierno gallego en este ámbito.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también preguntará a Rueda sobre ello. «Sentímonos na obriga de sinalar que os esforzos ata o de agora non son suficientes», expuso la viceportavoz socialista, Elena Espinosa, tras la junta de portavoces que esta mañana definió el orden del día del pleno. Además de la interpelación al presidente gallego, el PSdeG presentará una batería de medidas contra la violencia machista y el fomento de la igualdad, con una proposición no de ley que, entre otros asuntos, incluye la incorporación de la educación afectivo-sexual en el currículo escolar.

El BNG también cuenta con dos iniciativas en esta materia. La primera, para incrementar la cuantía de las ayudas periódicas que reciben las víctimas de violencia machista, reclamando que estas se actualicen en consonancia con el IPC de los dos últimos años. La segunda, para instar al Gobierno gallego a crear unidades de reproducción asistida en los hospitales públicos de Lugo y Ourense. La viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, mostró su rechazo al asesinato machista en Baiona, el cuarto en lo que va de año, y pidió a la sociedad que se movilice contra este feminicidio.

La pregunta de la portavoz nacional, Ana Pontón, girará sin embargo en torno al «deterioro democrático neste país». Rodil advirtió sobre la «deriva antidemocrática do PP», después de que las negociaciones para el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la contratación de la Xunta no fructificasen. Están traspasándose todos os límites, denunció la diputada, que observó que el veto a incluir al expresidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, entre los citados a la comisión es una «cuestión insólita». «Isto é algo que non aconteceu nunca neste Parlamento: que a maioría impoña o seu criterio», continuó.

El PPdeG presentará una proposición no de ley para instar al Gobierno a renovar canto antes el Pacto de Estado contra la violencia de género, congelado desde el 2022, denunció el portavoz Alberto Pazos, y que se revisen los errores en el sistema VioGén, así como promulgar una ley contra la trata de personas, en la que Galicia es pionera con un plan específico.

El pleno dará luz verde a la segunda ley de la legislatura, con la aprobación de la normativa sobre cultura inclusiva y accesible de Galicia. Otras iniciativas que se debatirán será la petición del PP al Gobierno central para constituir la comisión mixta de transferencias y hacer efectivo el traspaso de medios materiales por la ley del litoral; una consulta del BNG a la Xunta sobre la moratoria del eucalipto; o una interpelación del PSdeG al Gobierno gallego sobre el idioma.