Lo que las cámaras revelaron de la agresión a Samuel Luiz

Un coche patrulla de la Policía Nacional pasa muy despacio por la avenida de Buenos Aires. Faltan unos minutos para las tres de la madrugada del sábado 3 de julio del 2021. La noche parece tranquila. Es el primer fin de semana de desescalada en Galicia después de meses de cierre del ocio nocturno a causa del covid, y decenas de jóvenes se concentran en torno al Playa Club, en cuyos bajos está el pub Andén, en el paseo marítimo de Riazor. Una cámara de vigilancia del tráfico captura los movimientos de la noche coruñesa, que se volvió trágica porque un joven de 24 años, Samuel Luiz, murió a consecuencia de una paliza grupal, «en pleno paseo marítimo de A Coruña, delante de todo el mundo», en palabras del abogado de la acusación popular que se dirige contra los cinco jóvenes que desde hace dos semanas se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En la parte izquierda de la imagen captada por la cámara se ven las figuras de dos personas caminando hacia los escalones en forma de grada que hay a escasos metros. Son Samuel Luiz y Lina Novo. Es imposible reconocerlos, pero el policía que analizó todas las imágenes de aquella noche los identifica sin lugar a dudas. También señala en el vídeo a los acusados: Diego Montaña, Alejandro Freire (Yumba), Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Katy Silva. ¿Cómo puede saber eso?, reprochan los cinco abogados defensores. Por la vestimenta y por la constitución física de los implicados, responde el policía, y por sus 13 años de experiencia en el visionado de imágenes en investigaciones de todo tipo. Y, aclara, porque monitoriza a cada uno de ellos desde el primer momento hasta el último. Desde que están en el pub Andén hasta el momento en el que pasan delante del local del vending frente al que se desplomó herido de muerte Samuel Luiz.

El policía va relatando al jurado lo ocurrido aquella noche. Lo hace parando los vídeos para explicar cada imagen, fotograma a fotograma. Quién pega y quién no. Quién defiende a Samuel. Dónde está cada uno, aunque haya momentos en los que no se aprecia nada. Las defensas vuelven a plantear sus dudas. Dudas que no tiene el especialista policial porque sustenta lo que él ve en las imágenes (mejoradas por la empresa coruñesa Cinfo), «con las testificales» ofrecidas en los interrogatorios en la comisaría a los acusados y a los más de cincuenta jóvenes que pasaron por la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña que dirigía el comisario Pedro Agudo, ahora en excedencia de la Policía Nacional.

La gravedad de los hechos la definió al inicio del juicio Olga Serrano, la fiscala al frente de la acusación pública: «Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz por un grupo de personas plenamente conscientes de que con sus actos podían causarle la muerte. No soltaron a su presa hasta que cayó desplomada». Ese fue el final, pero hay un relato previo de la paliza. Todo sucede muy rápido, en no más de cuatro minutos. Lo detalla el policía que hace visible lo que no se puede ver.

Las agresiones identificadas por la policía La Voz

2.56 horas

Las primeras imágenes de la noche

Samuel y Lina suben a lo alto de la grada del paseo marítimo y hacen una videollamada a una amiga que está en su casa de Pontevedra. En la parte baja del vídeo aparece por primera vez Diego Montaña, que se sienta en la parte baja. Está con un amigo. Se les acerca Katy Silva y casi inmediatamente Diego se levanta y sube a zancadas los grandes escalones de la grada y se queda mirando hacia Samuel y Lina. Probablemente, ese sea el momento en el que les pregunta qué están haciendo y lanza la amenaza: «Deja de grabar, maricón, que te voy a matar». Katy, entonces novia de Diego, y el otro amigo observan la escena y suben rápido. A Katy le da tiempo a frenar una primera acometida de Diego Montaña hacia Samuel. Este y Lina no se mueven. Otro amigo sube la grada y también trata de contener a Diego, pero este lo esquiva y se lanza hacia Samuel. El policía que comenta las imágenes sitúa en ese momento la primera agresión.

La Policía Científica encontró ADN de Diego Montaña en la frente de Samuel Alberto Mahía

2.58 horas

El «mataleón» que derriba a Samuel

Alejandro Freire (Yumba) sube rápido los escalones de la grada y aprovecha que Samuel mira hacia Diego para cogerlo por detrás, hacerle la llave del mataleón y derribarlo. Yumba está encima de Samuel agarrándolo por el cuello cuando Lina intenta auxiliar a su amigo. Se agacha, pero Katy la aparta con la mano izquierda. «Cuando empezaron a pegarle, grité varias veces que pararan y Katy me tiró al suelo de un empujón. Me dijo que no me metiera, que conmigo no iba», declaró Lina en el juicio.

2.59,01 horas

La patada de Kaio

Samuel logra incorporarse, pero inmediatamente después sufre otro ataque. Kaio Amaral se aproxima al grupo corriendo. «Entra en el núcleo agresor y lanza una patada con su pierna izquierda». En la imagen no se ve a quién le pega, pero el especialista policial explica que en la dirección de la patada solo está Samuel. Katy, Yumba y Diego están fuera de zona, y Lina no fue agredida. Por lo tanto, «la patada tiene que ser dirigida a Samuel. Es lo razonable», sostiene el policía ante las miradas de desaprobación de las defensas. El relato de las imágenes continúa con la entrada en el núcleo agresor de Alejandro Míguez, de los dos menores ya condenados y de otros dos amigos. Esto sucede debajo del primer árbol que hay en la calle .

2.59,05 horas

«Patadas y puñetazos, en el suelo y de pie»

Las imágenes son poco claras en ese momento. Pero se aprecian movimientos bruscos del grupo y Míguez sale despedido. Según los testigos, en ese momento hay «patadas y puñetazos, en el suelo y de pie». Así lo relató en el juicio el inspector jefe Carlos Temprano, instructor de las investigaciones y jefe del grupo investigador. «Fue una agresión grupal y todos realizaron actos para matar a Samuel», aseguró al jurado. Pero no todos agredieron, o al menos no se ha podido acreditar que lo hicieran. Al igual que el resto de los peritos policiales que comparecieron en la Audiencia de A Coruña, el inspector reconoció que no hay ninguna imagen en la que se vea a Katy Silva o a Alejandro Míguez golpeando a Samuel. Estos dos acusados, los únicos que llegan cada día al juzgado desde la calle al estar en libertad con medidas cautelares, tampoco aparecen citados como agresores en el volcado de los móviles de los implicados ni en las declaraciones testificales en la comisaría. Nadie los implica. Incluso uno de los testigos declaró a la policía que Míguez le llegó a decir que él no hizo nada «porque lo agarró un negro».

Los 21 golpes que mataron a Samuel Luiz Alberto Mahía

2.59,25 horas

Entran en escena los dos senegaleses

El policía que analizó las imágenes explica que en medio del tumulto Samuel vuelve a caer otra vez. A la escena llegan los dos senegaleses, Ibrahima y Magatte, que venían andando por el paseo y entran en el grupo para ayudar a Samuel. En ese momento, Diego es desplazado hacia atrás, y Yumba cae al suelo junto al carril bici de la avenida. Katy aparece junto a ellos. Es entonces cuando Diego se quita «violentamente» la cazadora y vuelve al grupo, en un momento en que, según la policía, uno de los menores golpea a Samuel y Yumba le lanza varios puñetazos. Kaio entra y sale varias veces del núcleo.

3.00,27 horas

Ibrahima intenta alejar a Samuel del grupo

Los hechos se alejan cada vez más de la cámara de tráfico. Pero la policía consigue identificar la figura de Ibrahima alejando a Samuel de sus agresores mientras Magatte intenta contenerlos. A preguntas de la fiscala Serrano, el analista policial asegura que en ese momento en el grupo están todos los acusados, es decir, Diego Montaña, Yumba, Katy, Alejandro Míguez y Kaio Amaral, además de los dos menores ya condenados. Apenas se ve en la imagen, pero la policía tiene claro que todos van detrás de Samuel y de sus dos protectores.

3.02,58 horas

La última caída de Samuel

Nadie se aparta ni se desvincula del grupo. Todos avanzan hacia el que la policía considera el último punto de la agresión a Samuel, ya en la calzada de la avenida. En esa zona no se ve nada porque los hechos transcurren detrás de los árboles. Según las testificales, Diego y Yumba corren hacia allí y todo el grupo se les va uniendo. Es el final para Samuel. Cae desplomado frente a la salida del párking subterráneo de Riazor. Lo explicó así Ibrahima, que lo sujetaba: «Estaba todo lleno de sangre. Samuel murió en mis brazos mientras nos rodeaban».