A Xunta implica ao Consello da Cultura na procura do Pacto pola Lingua

A Consellería de Cultura continúa dando pasos con representantes de distintas institucións para avanzar no Pacto pola Lingua para tratar de impulsar o uso do galego. Este venres o conselleiro, José López Campos, reuniuse coa presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, ao considerar a este órgano «un socio fundamental neste proceso». «Pedinlle que nos acompañase neste novo escenario de negociación» e tamén de cara a actualización do Plan de Normalización Lingüística, sinalou López Campos.

Nese senso, a representante da institución avanzou as actividades previstas para o vindeiro ano, cun foro no que se abordarán os diferentes problemas sociais da lingua desde distintas perspectivas. «A intención é que apoien ou complementen o deseñado desde a Consellería, que nunca entorpezan», afirmou Rosario Álvarez. A presidenta do CCG incidiu, ademais, en que o Observatorio da Cultura Galega está a disposición para levar a cabo o vindeiro ano as análises que sexan necesarias neste proceso para impulsar o galego.

Tanto o conselleiro como a máxima responsable do Consello da Cultura insistiron na importancia de deixar a lingua fóra do debate político partidario. «Nunha contorna tan hostil, como parece que vivimos ultimamente, é importante que os partidos políticos nos poidamos sentar a falar con paciencia e honestidade e crear esa contorna amable para tentar cambiar o uso social do galego», apuntou José López, que reiterou que non marcan ningunha liña vermella neste proceso.

Pola súa banda, Rosario Álvarez apuntou que, ante a «situación máis que preocupante» do galego, é necesario «un chamamento para que toda a sociedade participe dun proceso que ten que reverter a situación. Isto ten que estar fóra do debate partidario, ten que ser unha operación de país e que as disputas doutro tipo queden enterradas durante un tempo para actuar todos a unha».

O conselleiro de Cultura continuará a súa rolda de conversas coa Real Academia Galega e con outras entidades como a Administración Xeral, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e as universidades.