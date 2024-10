La Policía Nacional demuestra con imágenes que los cinco acusados participaron en el asesinato de Samuel Luiz

La Voz

El jurado popular pudo ver este jueves varias veces y en cámara lenta las imágenes que recogieron el asesinato de Samuel Luiz en pleno paseo marítimo coruñés. Fueron obtenidas por un dispositivo de tráfico situado a unos 15 metros del suelo y con el foco apuntando a la zona del paseo marítimo coruñés donde sucedió todo. Ni observando el vídeo mil veces se distinguiría una cara. Lo reconoció el propio agente que actuó de secretario en la investigación. Pero a si esa grabación se le suma «el conocimiento previo de cómo iban vestidos los acusados, su complexión, las declaraciones de los testigos de la paliza mortal y todo lo que los agentes pudieron deducir, las imágenes sirven para situar con claridad a los cinco acusados en todo momento durante los dos minutos que dura la agresión y qué papel tuvieron», matizó el mando policial.

Con las imágenes delante, este agente fue explicando al jurado (con la ayuda de un puntero) quién es quién y qué hace en el momento de la agresión. «Todos participaron de una u otra forma para dar muerte a Samuel», dijo. «En ningún momento veo que nadie quiera sacar a nadie de ahí», relató. Cuando los procesados ver a Samuel caer desplomado, huyen de la zona y «por las grabaciones de las cámaras de otras calles se les puede situar separados porque «hay unas consignas para que cada uno vaya por un sitio distinto». La Policía Nacional ve una «unidad de acción» tanto durante la agresión como posteriormente cuando se encuentran en un parque.

Para la Policía, esto es lo que hizo cada uno aquella madrugada del 3 de julio del 2021:

DIEGO MONTAÑA

El que inició la pelea y golpeó hasta el final. El secretario instructor de la Policía Nacional —el segundo al mando de la investigación— aseguró que Diego Montaña es quien inicia el ataque tras ver a la víctima y a su amiga haciendo una videollamada. Él pensó que lo estaban grabando. «Es quien le da los primeros puñetazos y se le ve continuar la agresión en toda la secuencia de la paliza», manifestó. El principal acusado, antes de dar el primer golpe, subió sin dificultad las gradas, en contra de lo alegados por su defensa, que dijo que no podía por el consumo de mucho alcohol. Llegó hasta donde estaba Samuel Luiz seguido de su entonces pareja, Katy Silva. Y empezó todo.

Fotograma de un vídeo mostrado esta mañana en el juicio, en el que se aprecia a Diego Montaña sonriendo tras la agresión. Cabalar | EFE

KATY SILVA

Apartó a la amiga de Samuel y le sostuvo las chaquetas a Diego y Alejandro Freire mientras estos pegaban a Samuel. El mando policial, según se aprecia en las imágenes, aseguró que Katy Silva «apartó a Lina, la amiga de Samuel, para evitar que esta pudiese auxiliarlo». No solo eso: con el puntero apuntando a la acusada en el vídeo, el agente demostró que «sujetó las cazadoras de Diego y Yumba [Alejandro Freire] mientras estos golpeaban». También es cierto, reconoció el agente, que en un primer momento, cuando ve que su entonces pareja se dirigía de forma violenta a Samuel, «intentó pararlo». El declarante también precisó que «Katy estuvo siempre cerca del tumulto que agredía a la víctima y en ningún momento se ve que intenta parar la paliza».

ALEJANDRO FREIRE, CONOCIDO COMO YUMBA

El hombre del mataleón. «Las imágenes muestran que Alejandro Freire se suma a la pelea en cuanto ve que su amigo Diego Montaña le da los primeros puñetazos a Samuel», dijo el mando policial. Primero lo golpea «para inmediatamente después hacerle un mataleón, que es agarrar con fuerza a alguien por el cuello por detrás hasta llevarlo a que pierda el conocimiento, cosa que no logró». También se le ve caer en un momento dado cuando aparecen los senegaleses y lo intentan separar para que no continúe pegando. Se reincorpora y «no deja de agredir hasta que Samuel cae desplomado».

Imagen del tumulto con la agresión a Samuel, de blanco, en el centro, cayendo.

KAIO AMARAL

Le dio «una brutal patada». «A Kaio se le ve perfectamente correr a toda prisa hacia Samuel en el inicio de la pelea y, delante de él, frenarse y soltar la pierna», explicó este mando. Lo que no se ve en las imágenes es si acierta o no con el cuerpo de la víctima, pues una farola tapa ese momento. «Luego se le ve entrar y salir del tumulto», añadió. El propio acusado, que fue quien delató a los tres días del crimen a sus entonces amigos Diego Montaña, Alejandro Freire y Katy Silva, siempre declaró que su única participación en los hechos fue la de intentar parar la pelea. Este procesado también está investigado por robarle el móvil al fallecido. En las cámaras no se aprecia en qué momento lo hizo.

ALEJANDRO MÍGUEZ

No se le ve pegar, pero siempre está en el tumulto. No existe ni un fotograma que recoja que Alejandro Míguez, el único acusado que está en libertad junto a Katy, golpea a Samuel. El mando policial lo reconoce: «Ni se le ve pegar, ni amenazar, ni azuzar, pero estuvo siempre entrando y saliendo del tumulto hasta que en un momento dado se separa y le dice a un amigo que no pudo hacer nada porque un negro me apartó». En su declaración, Míguez siempre dijo que permaneció al margen de la agresión tras intentar frenar la paliza mortal.

LA LETRA DE LA CANCIÓN GRABADA POR LA PANDILLA ANTES DE LA AGRESIÓN «Dando duro, dando duro, dando duro que tú te vas para el suelo. Dando duro, dando duro, dando duro con más rabia que un toro. Dando duro, dando duro, dando duro que tú te vas para el suelo... Dando duro, dando duro, corazón de guerrero, con más rabia que un toro. Dando duro desde los 14 años. Otros chupan pollas (inteligible) como el añejo, escalando vallas, abriéndome paso, mira si te cojo, que te espabilo fijo, las menores por la calle con sus hijos. Yo no doy consejos que para eso ya están otros... yo estoy dando duro, reventando el bombo, escapando del juzgado hasta (...) de agosto. Buscando pasta, moviendo costo, maricas de mierda están hablando falso. Yo camino recto (...) alpiste, tú saco de mierda estar dando los nombres... como te pille se te va a acabar la suerte. Me has tocado los huevos, ven aquí delante, en un BMW, el motor al corte, tirando por la ventana piedras a la gente. (...) intolerante, mejor que no me sueltes, estoy yendo a golpes, en la sierra norte, vente cuando quieras que te quito el uniforme...». Esta es la grabación se que mostró hoy en el juicio

Katy Silva borró de su móvil todos los mensajes desde tres días antes del crimen

En la sesión de este jueves declararon los agentes que estudiaron el contenido de los móviles de Kaio y de Katy. En el del primero encontraron mensajes en los que busca «gente que lo secundase en la idea de lavar su imagen» porque en redes sociales «lo acusaban de haber participado en la agresión». «No tengo nada que ver. Las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos un asesino», dijo en una de sus publicaciones.

Cuando se examinaron los datos del móvil de Katy Silva, los agentes constataron que tenía borrados todos los mensajes de WhatsApp y de Instagram desde tres días antes del asesinato, y solo tenía capturas de pantalla de periódicos que informaban de la muerte de Samuel Luiz.