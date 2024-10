La letra del vídeo «violento» que grabaron los acusados del crimen de Samuel Luiz: «Dando duro con más rabia que un toro»

La Voz

«Dos meses antes grabaron un vídeo de rap que la letra era una premonición». Eso era lo que decía en la jornada del miércoles el jefe de la investigación del crimen de Samuel Luiz. Lo dijo durante el juicio en una dura sesión en la que aseguró que la paliza que acabó con la vida del joven enfermero «fue algo brutal, inhumano y atroz. Todos realizaron actos para matarlo».

El jefe de la investigación recordó en la sala la importancia de ese vídeo que habían grabado los acusados en un descampado dos meses antes. La Policía lo recuperó del móvil de Kaio Amaral. «Ahí se mostraban exhibiendo armas blancas, con catanas incluso, algunos encapuchados. Cantaban una canción de rap que ponía los pelos de punta, una exaltación de la violencia, una premonición de lo que vendría después», explicó Carlos Temprano.

En directo en el juicio de Samuel Luiz | El volcado del móvil de Kaio muestra el videoclip violento que grabaron los agresores: «Como te pille se te va a acabar la suerte» Laura G. del Valle

Este jueves se ha proyectado ese vídeo en la sala. Aunque no se ha podido ver, sí se escucha la letra al completo (escúchalo en esta grabación).

«Dando duro, dando duro, dando duro que tú te vas para el suelo. Dando duro, dando duro, dando duro con más rabia que un toro. Dando duro, dando duro, dando duro que tú te vas para el suelo... Dando duro, dando duro, corazón de guerrero, con más rabia que un toro. Dando duro desde los 14 años. Otros chupan pollas (inteligible) como el añejo, escalando vallas, abriéndome paso, mira si te cojo, que te espabilo fijo, las menores por la calle con sus hijos. Yo no doy consejos que para eso ya están otros... yo estoy dando duro, reventando el bombo, escapando del juzgado hasta (...) de agosto. Buscando pasta, moviendo costo, maricas de mierda están hablando falso. Yo camino recto (...) alpiste, tú saco de mierda estar dando los nombres... como te pille se te va a acabar la suerte. Me has tocado los huevos, ven aquí delante, en un BMW, el motor al corte, tirando por la ventana piedras a la gente. (...) intolerante, mejor que no me sueltes, estoy yendo a golpes, en la sierra norte, vente cuando quieras que te quito el uniforme...».