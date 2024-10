La Xunta intenta blindar el transporte escolar ante la huelga de conductores de autobuses

ANGEL MANSO

Los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y grúas comenzarán este lunes una huelga general en toda España para reivindicar la jubilación anticipada en el sector, con unos servicios mínimos que se han fijado en el 50 % a nivel estatal. Si no hay un acuerdo con la patronal respecto a las condiciones de jubilación en el sector, el resto de las jornadas de paro se han fijado para los días 11, 28 y 29 de noviembre, y 5, 9 e 23 de diciembre, fecha esta última que daría inicio a una huelga indefinida.

La Xunta, por su parte, en una orden publicada el viernes en el DOG, pretende blindar tanto el transporte escolar como los autobuses que llevan a los empleados a sus centros de trabajo. Así, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende la Dirección Xeral de Mobilidade, ha establecido una serie de servicios esenciales que no cuentan con el acuerdo de las dos centrales sindicales convocantes: UGT y CC. OO.

En ellos se especifica que deberían circular el 50 % de las expediciones de los servicios regulares, con la excepción de los autobuses escolares y los integrados (donde los estudiantes tienen reserva de plaza). En este caso, «coa finalidade de ponderar a garantía do dereito esencial á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do elemental dereito de acceso ao sistema educativo», se establecen como servicios esenciales los de entrada a los centros escolares desde las 7.30 a las 10.30 horas, así como los de salida, desde las 13.30 a las 19.00 horas. Es decir, deberían prestarse todos aquellos transportes escolares que tienen un recorrido superior a los cuatro kilómetros.

Centros de trabajo

Algo similar se dictamina para los transportes en autobús a los centros de trabajo, que se declaran todos como esenciales en las expediciones anteriores a las nueve de la mañana y las posteriores a las seis de la tarde. También se establecen horarios para prestar el servicio a los usuarios de los centros socioasistenciales o de atención a personas con discapacidad. En los autobuses urbanos prestados por concesiones interurbanas autonómicas (el caso de Ferrol y Pontevedra) deberían circular el 50 % de los servicios previstos en una jornada normal.

En los servicios interurbanos de media distancia con origen o destino en alguna de las siete principales ciudades gallegas, «deberá prestarse unha expedición de ida e outra de volta que se corresponda con expedicións previstas, con saída antes das 14.00 horas e a partir das seis da tarde», explican en la Consellería de Presidencia.

Si se cumplen finalmente estas limitaciones impuestas en la orden de la Xunta, se prestarían el 32 % de los servicios de uso general. Pero si se tienen en cuenta los transportes integrados con reserva para estudiantes, «o volume de servizos declarados mínimos sobre o conxunto de todos os de uso xeral acada o 60 %», aclaran fuentes de la consellería. «Evidentemente, a incidencia da folga estará relacionada co nivel no que sexa secundada polos propios traballadores, polo que aqueles servizos que non están declarados como mínimos poderían chegar a prestarse en condicións de normalidade», añaden.

El comité de huelga rechazó estas condiciones en una reunión celebrada el pasado 23 de octubre.