El PPdeG acusa al Gobierno de mentir sobre la transferencia de la AP-9

La seretaria general del PPdeG, Paula Prado, el eurodiputado Adrián Vázquez, y el coordinador de Infraestruturas del PPdeG, Antonio Ameijide. PPDEG

Los populares gallegos denunciaron esta mañana que el Gobierno se excuse «en mentiras» para justificar su negativa a transferir a Galicia la AP-9 y su falta de compromiso con la mejora de las infraestructuras estatales en la comunidad. «É posible atopar unha solución, pero para iso necesítase vontade política», declaró el eurodiputado Adrián Vázquez, que esta mañana visitó tramos de la autopista acompañado por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

Para Vázquez, la transferencia del vial que vertebra Galicia y el avance hacia su gratuidad constituyen «un asunto vital», por lo que critica la actitud del Ejecutivo estatal al respecto, «escusándose en argumentos que non son verdade». Según el eurodiputado, en otros países europeos con autopistas en situaciones similares se han encontrado soluciones, citando ejemplos en Italia, Hungría, Francia o Portugal.

Criticó también la negativa del Gobierno central a «compartir a documentación que entregou á Comisión Europea e que, segundo eles, impide o rescate da autopista» y reclamó así «coñecer exactamente que é o que está facendo o Goberno».

Problemas con el AVE

La número dos del PPdeG, Paula Prado, expresó su convicción de que la AP-9 no sería tan necesaria y se podría diversificar el transporte en la comunidad «se o Goberno central se puxese as pilas co caos ferroviario». Prado lamentó que, en vez de avanzar, «a relación entre Galicia e o AVE segue dando pasos cara a atrás».

La secretaria xeral de los populares gallegos advirtió que los incumplimientos del Gobierno se suman a la decisión del presidente Pedro Sánchez de priorizar la conexión por alta velocidad con Portugal desde Madrid, y no Galicia. «É lamentable que mostre máis interese polas infraestruturas galegas o Goberno portugués que o Goberno do noso propio país», concluyó Prado, señalando que «os compromisos demóstranse con números e os números delatan o nulo interese do Goberno central con esta infraestrutura».

Según recuerdan los populares, la renuncia de Sánchez a aprobar unos Presupuestos Generales para el 2025 implica también una renuncia a la conexión de AVE con Portugal, ya que se prorroga la «pírrica» partida de 30.000 euros asignada a la salida sur de Vigo. Desde el PPdeG afirman que seguirán luchando desde todas las instituciones por la conexión Vigo-Porto por Alta Velocidad, ya que consideran que se trata de una «infraestrutura clave para Galicia e para a vertebración de Europa».