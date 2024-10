Pontón, sobre la petición de comparecencia de la pareja de Ayuso: «Cando un se leva dous millóns en comisións, hai que dar explicacións»

XOÁN REY. | EFE

Hace diez años, las mareas empezaron a arrollar al BNG hacia un pozo electoral por el que a punto estuvieron de perderse. Con aquel fenómeno desaparecido a nivel municipal, y las fuerzas estatales de izquierdas ya diluidas, más aún tras el escándalo de Íñigo Errejón que amenaza con el derrumbe de Sumar, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, presumió esta mañana de organización «unida, sólida e cohesionada» durante el consello nacional, máximo órgano de dirección entre asambleas, celebrado en Teo. «Vendo os aires que sopran dende Madrid, sinto orgullo de ser do BNG», reivindicó, definiendo a los suyos como un frente «centrado no importante», que es la «defensa de Galiza» y las cuestiones que afectan a la ciudadanía. Citó así la sanidad, la vivienda, el empleo, la atención a los mayores y un modelo de financiación que permita «ter a chave dos cartos». «Nós ao noso, a defender Galiza», resumió.

En esa estrategia enmarcó el impulso de la comisión de investigación en el Parlamento gallego, haciendo uso de la capacidad que le otorga el reglamento de la Cámara para crear una en toda la legislatura a partir de sus 25 escaños, un tercio de los diputados. «O Partido Popular quere tapar que goberna para as empresas amigas de para o lobby eléctrico con manipulación informativa, colonizando os medios públicos e con opacidade na xestión», justificó, de forma que serán los nacionalistas quienes pongan «luz» donde el PP «quere que haxa escuridade», contrapuso.

BNG y PSdeG piden al novio de Ayuso y a familiares de Feijoo, incluido su cuñado, comparecer en la comisión de investigación del Parlamento La Voz

La comisión de investigación deberá alcanzar un dictamen sobre los contratos menores adjudicados por la Xunta, especialmente durante la pandemia, y el sobrecoste en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No será fácil en vista de los precedentes, ya que el último órgano de este tipo que se cerró de forma satisfactoria data del 2009, y en la Cámara gallega todavía pesa la enorme losa de la comisión sobre las cajas, con miles de horas y documentación (obligando a habilitar una sala para guardarla) que cayeron en saco roto y de la que nunca nada más se supo. El Bloque amplía el foco para no limitarse al asunto sobre el que pivota la comisión, y la describe como una investigación a «quince anos de chanchullos do Partido Popular».

Pontón alertó que, desde que los populares regresaron al Gobierno gallego en el 2009, empresas vinculadas a altos cargos del partido se han visto «descaradamente beneficiadas» con contratos públicos a dedo, en medio de la opacidad y falta de transparencia sobre su adjudicación, observó. Puso como ejemplo los 4.000 millones de euros entregados de esta forma entre el 2018 y 2023, según la documentación de los nacionalistas. «Pensan que por ten maioría absoltua son impunes, por iso levan anos repartindo recursos a empresas amigas que pagan os galegos e galegas», subrayó.

La Xunta pagará 1.127 millones en trece años a concesionarias por obras público-privadas Manuel Varela

Otro asunto es el sobrecoste de 470 millones de euros que el Consello de Contas detectó en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. «Tras pagar ese sobrecusto millonario, vemos como os doentes de cancro de Vigo teñen que ser derivados a Ourense ou a sanidade privada, que aumentan o seu negocio, porque na pública non hai o servizo de radioterapia que necesitan», lamentó la líder del Bloque para ejemplificar con ironía la «gran xestión do PP». Así, anunció que el plan de trabajo del BNG para la comisión de investigación, que deberá entregar antes del lunes por la tarde, incluye la comparecencia de todos los exconselleiros «con responsabilidades nesta fraude á sociedade galega».

El listado incluye, por tanto, a Pilar Farjas, Rocío Mosquera y Jesús Vázquez Almuiña. También los gerentes del área de Vigo, entre ellos que está el exconselleiro Julio García Comesaña, que ya forma parte de la comisión de investigación como diputado del PP. Entre la documentación que se solicitará, el informe que justifique porque no se rebajó el coste del hospital a pesar de reducirse la dimensión de las instalaciones.

Entre los comparecientes figura también Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. «Cando alguén durante a pandemia aproveita para esa situación para especular coa compra de mascarillas e se leva nada menos que unha comisión de dous millóns de euros, que saen do petos das galegas, hai que dar explicacións», razonó, por lo que si «non ten nada que ocultar», tampoco debería «ter problema en vir ao Parlamento».