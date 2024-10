El foco se pone en conocer si Sumar conocía o no los abusos de Errejón

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz conversa con el exdiputado de Sumar Iñigo Errejón durante el pleno del Congreso. FERNANDO VILLAR / EFE

Después de la conmoción que supuso la renuncia de Íñigo Errejón como diputado tras admitir sus comportamientos machistas, el foco se pone ahora en la dirección de Sumar y en si, como aseguran diversas fuentes, la cúpula del partido era consciente de las denuncias contra el exportavoz parlamentario de la formación.

¿Conocía la dirección de Sumar las acusaciones contra Errejón?

Sumar reafirmó ayer que no tenía constancia de las acusaciones por acoso sobre su exportavoz parlamentario hasta esta misma semana. Otras voces de la izquierda aseguran sin embargo que ya había denuncias que circulaban desde hace tiempo sobre su presunto comportamiento machista. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, aseguró que desde que se incorporó al proyecto en la campaña de las elecciones del 23J no tenía constancia de denuncias contra el exdiputado. Algo sobre lo que se abren varias incertidumbres.

¿Por qué Yolanda Díaz no lo eligió como ministro?

La decisión de Yolanda Díaz de no incluir a Errejón en el cupo de ministros de Sumar sorprendió, porque suponía dejar fuera del Gobierno a uno de los referentes de la formación. Díaz ni siquiera le situó como portavoz en el Congreso, ya que la elegida fue la gallega Marta Lois. Solo cuando esta renunció para competir en las elecciones gallegas Díaz dio el paso de situar en ese puesto a Errejón. Varias fuentes apuntan a que si no le hizo ministro es porque sabía de su comportamiento machista y temía un escándalo en el Gobierno.

¿Trataron desde el entorno de Errejón de tapar el escándalo?

El primer caso constatado que implicaba comportamientos inadecuados de Errejón tuvo lugar en julio de 2023, en plena campaña electoral. Una joven denunció en la red social X (antes Twitter) una agresión sexista de Errejón. «A mi metió mano en un bar», aseguraba, detallando que sucedió durante un concierto feminista en Castellón, organizado en el bar Because de Castellón de la Plana. Antes de que lo denunciara en X, la responsable de Igualdad de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Loreto Arenillas, la llamó e intentó mediar para que no hubiera una denuncia. «Hacia el final de la conversación, ella me estaba diciendo que cada uno tenía su manera de solucionar las cosas, que yo podía hacer lo que quisiese, pero que a ella personalmente el escarnio público no le parecía la manera más adecuada». Arenillas dijo que era amiga de Errejón y le pidió «disculpas» por lo ocurrido y se ofreció como «mediadora» para «solucionar» la situación y «reparar el daño». Finalmente, la joven acabó borrando el hilo de su cuenta de X con toda la denuncia. Arenillas, que fue jefa de gabinete del propio Errejón, se mantiene en su puesto en la Asamblea madrileña.

¿Estaba Errejón en tratamiento?

En su comunicado de despedida como diputado, Errejón asegura que llevaba tiempo «trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico». El parlamentario llevaba meses en tratamiento por distintas adicciones, no solo al sexo, sino también a algún tipo de drogas. Fuentes de Sumar citadas por El Confidencial aseguran que quienes realmente estaban al tanto «eran Más Madrid y Más País». Esas fuentes admiten sin embargo que fueron conscientes hace unos meses, en las fechas en las que Íñigo Errejón comenzó a tener más relevancia en la organización. En enero fue nombrado portavoz en el Congreso. Por ese tiempo, los problemas de violencia machista de Errejón empezaron a trascender entre un grupo reducido de personas, según estas fuentes, porque él se puso en tratamiento. En ese momento «se socializó», aseguran. Otras voces señalan que Yolanda Díaz le llamó la atención a Íñigo Errejón durante la campaña electoral porque «a él le gusta salir». Pero insisten en que solo supieron la verdad sobre su actos de acoso sexual cuando les hizo partícipes de que se estaba tratando por una «adicción al sexo y a algunas sustancias».