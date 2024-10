Besteiro insta a aprovechar la transición energética para relanzar el empleo y la industria en Galicia

El eurodiputado Nicolás González Casares y el secreatrio xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. kiko delgado | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, apeló este sábado en Ferrol, durante el ciclo de debates Diálogos con Raíz (que los socialistas gallegos celebran periódicamente) a aprovechar la transición energética como «verdadeira oportunidade» para relanzar el empleo y la industria en Galicia. Besteiro reivindicó que su formación está comprometida «cos retos de país» y valoró los avances en este ámbito tras «un parón do PP durante quince anos no campo das renovables».

El líder de los socialistas gallegos manifestó que es preciso «planificar máis e mellor e adaptarse á normativa europea» y exhortó a finalizar con «esa posición de enfrontamento co Goberno central» sobre estos proyectos, para reclamar «máis seguridade xurídica» en relación a los mismos. Además, emplazó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a promover «orzamentos e instrumentos para que as renovables protagonicen non só o noso presente, senón fundamentalmente o noso futuro», y defendió «un respecto absoluto ao medio ambiente».

Besteiro incidió en la necesidad de «trasladar os beneficios» por estas propuestas «ás comunidades locais, á xente que vive onde se asentan os proxectos enerxéticos, e aos concellos», para los que ha pedido «un papel protagonista». En la misma comparecencia, el eurodiputado gallego Nicolás González Casares puntualizó que su partido «cre na transición ecolóxica, lidera a transición ecolóxica e quere liderala en Galicia fronte aos bandazos do PP nas políticas climáticas e enerxéticas».