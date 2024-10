El Gobierno aprobará el martes el trámite urgente para ampliar los descuentos en los peajes de la AP-9

Cabinas de peaje de la AP-9. MONICA IRAGO

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este miércoles en el Congreso que el próximo martes irá al Consejo de Ministros una declaración de urgencia para disponer cuanto antes del dinero para ampliar las bonificaciones en la AP-9 y cumplir el acuerdo de legislatura firmado entre PSOE y BNG. Desde julio del 2021 ya se aplican descuentos en los trayectos de ida y vuelta realizados en 24 horas y con el mismo origen y destino. También hay rebajas para los usuarios recurrentes (que hacen al menos 20 desplazamientos al mes).

Según el acuerdo entre BNG y PSOE, los descuentos actuales, que también se aplicarán en la AP-53, se incrementarán para los usuarios recurrentes, pasando de la bonificación del 20 % actual hasta el 50 %. Puente anunció que para la ampliación del plan de bonificaciones se destinarán 27,6 millones adicionales.

Ese procedimiento de urgencia se realiza al no disponer de crédito por no contar con Presupuestos del Estado, que han tenido que ser prorrogados. «La intención del ministerio es tramitar las nuevas reducciones de peaje para que puedan materializarse lo antes posible», aseguró Puente sin dar fechas. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, sí las dio. Tras agradecer la tramitación de urgencia anunciada por el ministro, aseguró que espera que las bonificaciones «poidan aplicarse este ano 2024 ou, en todo caso, antes de finals de ano, tal e como estaba previsto no acordo de investidura».

El ministro dijo que las reducciones de peaje hasta el fin de la concesión de la AP-9 «no tienen precedentes» y recordó que desde el 2018 se destinaron más de 218 millones a rebajas, y con el nuevo esquema de bonificaciones, desde el 2021 se aportaron 55 millones anuales (127 en total). En el 2023 también se aplicaron 15 millones para limitar la subida de tarifas. Paralelamente, Rego expuso al ministro un informe de la Universidade da Coruña que fija en 904,7 millones el rescate de la AP-9, que Puente cuantificó en 4.000 millones, algo que ve inasumible para el Estado.

El PSOE gallego señaló que «o camiño cara á gratuidade da AP-9 dará un novo paso o martes no Consello de Ministros».