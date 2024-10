Pontón reprocha que Rueda anuncie «refritos», y Besteiro le acusa de «boicotear» al Gobierno central

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán A. Soler

«Hoxe non hai debate do estado da nación porque o señor Rueda non quere», argumentó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras la intervención de casi 100 minutos del presidente gallego sobre su línea de Gobierno para el próximo año. «Ten alerxia á democracia», le espetó la líder nacionalista, a quien tanto Alfonso Rueda como el portavoz del PP, Alberto Pazos, le recordaron que este debate de política xeral (o de autonomía) no puede organizarse, según el reglamento, en el primer año de legislatura.

A pesar de ello, Pontón empleó esa «covardía que lle impide convocalo» para reprochar a Rueda que en su discurso cargase «contra todos os que non pensan como o Partido Popular». Le acusó de ser el presidente gallego «máis servil» al centralismo y sumiso a las órdenes de su partido, y le afeó también el haberse referido a la oposición como una «minoría silenciosa». Retórica, la líder del Bloque le preguntó si se refería a los más de 700.000 gallegos que no votaron a los populares en las últimas elecciones autonómicas.

Pontón lamentó que en la comparecencia del titular de la Xunta no hubiese nuevos proyectos para Galicia, y calificó los anuncios realizados como «un refrito de iniciativas xa presentadas» o copias a las propuestas del BNG, como la creación de una fundación para el impulso de la ciencia para atraer investigadores de alto potencial. Criticó también su falta de aspiraciones para Galicia, al no aceptar la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno y que, según sostienen, permitiría a la comunidad contar con más recursos.

La portavoz nacional del Bloque se refirió a la «obsesión» de la Xunta por «desbloquear o espolio eólico deste país» para que las eléctricas «sigan forrándose a costa dos galegos» y condenó la «prioridade» del Gobierno gallego de colocar «unha bomba ambiental no corazón de Galiza», en relación a la planta de Altri en Palas de Rei.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán A. Soler

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también censuró que Rueda rechazase «aproveitar as oportunidades que se abren nesta materia» y abordar una quita de la deuda. «Por que se nega a que nos condonen a débeda? É unha pregunta que é incapaz de responder», añadió Besteiro, quien acusó a Rueda de «boicotear» las propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de vivienda. «A súa implicación en políticas de vivenda brilla pola súa ausencia», remarcó.

El líder de los socialistas gallegos, quien lamentó la política fiscal de la Xunta de bajar impuestos «aos máis ricos», tendió la mano al presidente gallego con «varias propostas enriba da mesa». Le apremió a «facerse presidente dunha vez» y empezar a discutir «cousas verdadeiramente importantes para Galicia».

La respuesta desde los populares, por parte del portavoz Alberto Pazos, sirvió para instar a la oposición a «asumir» el resultado de las elecciones gallegas, celebradas el pasado 18 de febrero. «Xa pasou o tempo de lamber as feridas», comentó, para solicitar a la oposición que «faga algo máis» que el «sempiterno 'non' de quen -dirigiéndose a Pontón- aspiraba ser presidenta».