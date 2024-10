El PP presume de seguir como fuerza «maioritaria», y el BNG de ser la única que crece en la encuesta de Sondaxe

M.MORALEJO

El barómetro electoral de Sondaxe, el primero publicado tras las elecciones del pasado 18 de febrero, dibuja un escenario similar al actual en el Parlamento gallego, con el PP manteniendo los 40 diputados que le dieron a Alfonso Rueda su primera mayoría absoluta —la cuarta consecutiva de su partido—, el BNG repitiendo con 25 escaños, el PSdeG conservando 9, y Democracia Ourensana reteniendo un acta. La visión desde el Partido Popular, según expresa su secretaria xeral, Paula Prado, es que los gallegos siguen depositando su confianza en los populares como «opción maioritaria».

«Estamos seguros de que iso é grazas a que o Goberno da Xunta cumpriu a súa palabra desde o primeiro momento e grazas a que nos primeiros cen días puxo en marcha as medidas comprometidas», resalta. El BNG valora ser «a única forza política galega que está a alza», ya que mejoran el porcentaje de estimación de voto en las cuatro provincias respecto al 18F mientras el resto de fuerzas retroceden (salvo el PP en Pontevedra, que sube un punto). «Tería mellor resultado que o histórico das pasadas galegas», analiza el responsable de comunicación de la ejecutiva, Xavier Campos. Los nacionalistas también destacan la «fortaleza do BNG» entre los menores de 45 años, «onde claramente é primeira forza».

El PSdeG, que reeditaría su peor resultado con 9 escaños, interpreta que existe un «efecto de continuidade das eleccións autonómicas» y que «non era natural esperar un cambio brusco». «Somos conscientes de que o noso traballo de reconexión coa cidadanía é a medio prazo e debémolo facer de maneira sólida», remarcan los socialistas gallegos. Reclaman así tiempo para el «rearme ideolóxico por parte da esquerda», liderado por el PSdeG «para que a alternancia sexa posible» ante una oposición «simplista» que «fortaleza ao propio PP».

Coinciden con el BNG en presentar una alternativa ante una Xunta que tachan de «conformista», y advierten sobre un Ejecutivo con «falta de peso político» reflejado en el «descoñecemento xeneralizado das figuras que o conforman e da ineficacia» en su gestión. Según Sondaxe, la mitad de los conselleiros suspenden y son desconocidos para un elevado número de electores. En cambio, solo el titular de la Xunta supera el cinco frente a la líder del BNG, Ana Pontón (4,8), y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (4).

«Está claro que os galegos non queren saber nada do amor a Pedro Sánchez do PSdeG nin queren o radicalismo e independentismo do BNG», expone Paula Prado, que reivindica también la victoria que obtendría su partido en las generales, con 13 escaños de un total de 23.