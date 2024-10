Pontón asegura que Galicia recauda más de lo que recibe del Estado

XOÁN REY. | EFE

El BNG argumentó esta mañana su propuesta de que Galicia cuente con un cupo propio, es decir, «a chave dos seus cartos». Y lo hizo en unas jornadas donde la portavoz nacional, Ana Pontón, citó un informe elaborado por el economista Xosé Díaz, exdiputado del Bloque, que observa un desequilibrio en el sistema de recaudación de 5.344 millones de euros, ya que, según sus cálculos el Estado recaudó 15.385 millones de euros en Galicia en el 2022, mientras que la comunidad recibió 10.041 millones. «Obviamente habería que restar o pago ao Estado polos servizos que presta, pero aínda así o saldo a favor de Galiza sería enorme», expuso Pontón.

La propuesta del BNG implica que Galicia recaude el 100 % de sus impuestos y tenga plena capacidad para establecer políticas fiscales, todo ello a través de una Hacienda propia. «Temos que quitarlle a chave dos nosos cartos a Madrid e dárllela ás galegas e aos galegos», incidió Pontón, defendiendo un sistema que permita a Galicia gestionar de forma directa sus recursos y posteriormente transferir al Estado la parte correspondiente por los servicios comunes prestados.

En esta línea, defendió un acuerdo bilateral entre Galicia y el Gobierno central que otorgue a la comunidad un control de sus recursos económicos similar al del País Vasco y, próximamente, según señaló, Cataluña. Criticó así el modelo defendido por el PP, calificándolo de «retoques cosméticos dun sistema inxusto que fai perder miles de millóns» y que supone «un traxe a medida do egoísmo centralista e que non confía en Galiza». En contraposición, la líder del BNG insistió sobre el modelo que plantean para decidir sobre sus propios recursos: «Decidir nós sobre o noso, sen complexos, con ambición e desde a confianza no país».

Para reforzar su postura, se refirió también al informe del Consello de Contas que concluye que Galicia está infrafinanciada, acumulando un déficit de financiación cercano a los 20.000 millones de euros entre 2009 y 2021. «A conclusión é demoledora: Galiza perde e perde moito, cun déficit de financiamento no entorno dos 1.500 millóns de euros cada ano», agregó.

Los datos recogidos en el informe presentado por los nacionalistas contrasta con los últimos datos de la Agencia Tributaria en Galicia. Los gallegos aportaron a Hacienda alrededor de 10.254 millones de euros en impuestos estatales a lo largo del año pasado, más que otras diez comunidades de régimen común (País Vasco y Navarra cuentan con cupo propio). Sin embargo, esta recaudación apenas supuso el 3,8 % del total, muy lejos de la porción que ofrecen la Comunidad Valencia (7,2), Cataluña (19,7) y Madrid, con un 44,3 %, todas ellas con mayor población que Galicia, indica la Agencia Tributaria.

El informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), basados en la liquidación del sistema de financiación, Galicia recibió hace dos años 2.987 millones de euros más de los que recaudó a través de impuestos. Así, las únicas tres aportadoras netas al sistema de financiación son Cataluña, Madrid y Baleares. Es decir, solo estas tres reciben del sistema de financiación menos de lo que recaudan.

Quita de la deuda

La portavoz del BNG criticó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por minimizar la cantidad que pierde Galicia con el sistema actual, reduciéndola a 700 millones de euros, y acusó al Gobierno gallego del PP de ser «cómplice» de un modelo que discrimina a la comunidad: «En lugar de pelexar para cambialo, opta por apuntalar ese modelo compensando a falta de recursos con recortes e máis recortes en servizos públicos e, para colmo, aplicando unha política fiscal regresiva que consiste en baixarlle máis impostos aos máis ricos», reprochó.

Pontón calificó de «disparatada» la decisión de Rueda de no aceptar la quita de la deuda acordada por el BNG en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, lo que, según ella, podría suponer un ahorro de miles de millones de euros para Galicia. Consideró esta negativa como un acto de «servilismo a Madrid» y acusó a Rueda de «poñer ao PP por diante» y «converter a Galiza nunha comunidade de segunda». «Non imos deixar que o seu servilismo ao centralismo e ao PP de Madrid converta a Galiza nunha comunidade de segunda», advirtió Pontón.