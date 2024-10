La FP utilizará la inteligencia artificial para que los alumnos mejoren su inglés

ALEJANDRO CAMBA

Aprender inglés profesional a través de la inteligencia artificial y con un diseño 3D mediante avatares que simulan patrones del día a día. Ese es el proyecto «disruptivo» que acaba de poner en marcha la Consellería de Educación en la formación profesional. El origen de esta iniciativa se encuentra en el Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros de Ourense, donde un grupo de 26 docentes que representan a todas las ramas del catálogo formativo han desarrollado la herramienta (Vetinen), que quiere acabar con una carencia habitual en el alumnado y que tiene que ver con el dominio del inglés. «O sector empresarial demandaba moito nos últimos anos xente cunha competencia lingüística fluida e axil para empresas externalizadas», explicó María Eugenia Pérez, directora xeral de FP en la presentación de este proyecto.

La propuesta piloto arranca este mes de octubre para el ciclo de Xestión de Aloxamentos Turísticos, de la rama de Hostalería e Turismo. En ella, participarán los alumnos de los siete centros integrados en Galicia que imparten este ciclo: Paseo das Pontes (A Coruña), Fraga do Eume (Pontedeume), Compostela (Santiago), Vilamarín, A Farixa (Ourense), Manuel Antonio (Vigo) y Carlos Oroza (Pontevedra). El objetivo es llegar en esta primera fase a treinta profesores y 400 alumnos.

Este punto de partida que irá de octubre a diciembre e incluye la preparación de la plataforma para su puesta en servicio —configuración de las escenas y diseño de actividades—, la formación del profesorado para que pueda llevar a cabo las pruebas, la realización de estas por parte del alumnado y el análisis de los resultados. A partir de ahí, Educación prevé extender esta herramienta al resto de las familias profesionales hasta llegar a los casi 70.000 alumnos que cursan FP en Galicia.

«Se nos sae ben esta iniciativa pioneira e disruptiva marcará un antes e un despois no aprendizaxe global»

En esta primera experiencia, el profesorado podrá incorporar situaciones personalizadas en la que los alumnos mantendrán una interacción fluida con avatares adaptados a situaciones habituales con clientes y proveedores de servicios. Entre los ejemplos que se pusieron encima de la mesa está el del turista que llega a un hotel para realizar el registro o los visitantes ya hospedados que requieren servicios o información concreta al personal del alojamiento que se encuentra ante determinados imprevistos que deben resolver. En todos estos casos, los alumnos podrán, a través de un diseño en 3D, interactuar con el avatar correspondiente para abordar cada escena y acercar soluciones, siempre en inglés, para garantizar la práctica de esta competencia lingüística. «Se nos sae ben esta iniciativa pioneira e disruptiva marcará un antes e un despois no aprendizaxe global, neste caso en inglés. Pode marcar a educación do segundo cuarto do século XXI», señaló Román Rodríguez, conselleiro de Educación.

En su intervención ante personal educativo en el centro ourensano, el titular de Educación destacó que esta acción se sostiene en cuatro pilares: formación profesional, inteligencia artificial, aprendizaje de idiomas y actividad turística. Una de las principales novedades de esta propuesta pasa por la introducción de la resolución de resultados en tiempo real, tanto para profesores como para el alumnado, así como el hecho de apostar por la gamificación —aplicación de técnicas propias de juegos— para motivar a los estudiantes durante el aprendizaje.

Marco ético de la IA

El conselleiro de Educación aprovechó la presentación en Ourense de esta iniciativa pionera para recordar que se acaba de constituir el grupo de trabajo para el diseño de un marco ético de empleo de la inteligencia artificial en el campo educativo para, de esta forma, abordar los riesgos que se pueden producir. Señaló, además que Galicia fue pionera en la creación de dos materias específicas de IA para cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Apuntó también que se implantó un grado en Intelixencia Artificial en las universidades y la oferta de másteres en esta materia y big data en FP.