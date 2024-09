La Xunta replica a Contas que los fondos europeos se computan plurianualmente

Alfonso Rueda y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. SANDRA ALONSO

La Xunta respondió este miércoles al Consello de Contas, organismo encargado de fiscalizar el sector público autonómico, que en un informe sobre ejecución de fondos europeos había advertido de la baja ejecución de ese dinero. Fuentes del Ejecutivo autonómico respondieron que esos recursos de la Unión Europea tienen un período de ejecución plurianual, de tal forma que un presupuesto anual recoge la dotación para ese año, con el fin de comenzar a movilizar recursos que se van ejecutando en distintos ejercicios.

Esto, alegan, no significa que se pierdan fondos ni que no se ejecuten, sino que se reparten en un período más amplio. Y ponen como ejemplo que la Xunta ya ejecutó a día de hoy el 100 % de los fondos del período 2014-2020, y tiene en marcha los recursos del 2021-2027 que se podrán ejecutar hasta diciembre del 2029. «O informe de Contas refírese ao exercicio 2022, no que figuraban dotacións orzamentarias do Fondo Social Europeo, FEDER e REACT-UE, correspondentes a programas do período 2014-2020 que se executaron completamente ao final do período de elixibilidade do gasto», apuntan desde el Gobierno autonómico. «Un orzamento anual recolle a dotación para ese ano co fin de comezar a mobilizar recursos que se van executando en distintos exercicios Non ten sentido —completan— polo tanto, falar da execución facendo unha análise dun exercicio orzamentario concreto, xa que a execución de fondos ten carácter plurianual».

¿Cuál era la crítica del Consello de Contas? En su informe, publicado este mediodía, advierte de que esa ejecución de los fondos europeos apenas alcanza el 47,34 %. Según los datos de Contas, en el 2022 (el año que analiza), de los 1.183 millones de euros que recibió la comunidad, se llegaron a ejecutar 560. Y de esa cantidad, se pagaron 392, que es lo que llegó realmente a la economía real, lo que equivale al 29,9 % del total.

No es la primera vez que la institución plantea este problema, algo que viene haciendo año a año en sus informes de fiscalización, que también ponen de relieve el diferencial negativo con los fondos propios. Es decir, que cuando el dinero es de la Xunta, la ejecución es un 43,44 % superior.