Leva a actualidade á túa clase con La Voz e prepara a mellor selectividade

Imagen de los murales del CPR Nosa Señora dos Remedios (Santiago), a la izquierda arriba; debajo, el del CPI As Mirandas (Ares) y el del CEIP Irmáns Vilar Ponte (Ourense)

O programa de educación xornalística de La Voz de Galicia, Prensa-Escuela, comeza a súa andanza nuns días, o vindeiro 2 de outubro, mércores. Os profesores de 5.º de primaria en adiante que queiran participar só teñen que chamar ao teléfono 902 103 156; quen xa estea no programa e enviase a memoria sobre como usa o xornal na clase non ten que facer nada, xa está inscrito automaticamente. Coa nova proba de selectividade, os de bacharelato serán os profesores máis beneficiados ao apuntarse ao programa.

Paga a pena participar en Prensa-Escuela? Sen dúbida! Primeiro, porque é totalmente gratuíto para o profesor e só ten unha contrapartida obrigatoria para seguir nel no seguinte curso: enviar no mes de xuño unha memoria co formato e extensión que queira sobre como usa La Voz de Galicia na clase e se hai algunha cousa que queira cambiar. Estes balances permítennos adaptar o suplemento La Voz de la Escuela ás necesidades dos docentes, como dedicarlle un espazo a realización dos comentarios de texto da vindeira selectividade, unha novidade deste curso.

Que vantaxes ten estar en Prensa-Escuela? Primeiro, que o docente recibe entre semana un xornal na súa casa ou onde decida, e os mércores, un paquete de diarios para repartir na súa clase. Ese día, La Voz de Galicia inclúe o suplemento La Voz de la Escuela, que dende hai 42 anos leva a actualidade á aula para que a traballen os docentes. Falamos de noticias como eleccións, Gobernos, leis, guerras... Coa nova selectividade, os rapaces deben estar atentos ao que ocorre no mundo, e o suplemento é un xeito sinxelo de conseguilo.

Segundo, o suplemento ten un rango moi variado de propostas. Pódense atopar espazos de ciencia, literatura, historia, arte, a natureza que rodea os centros educativos, textos sobre igualdade de xénero, dereito, economía, fake news... Ata hai unha sección dedicada ao desenvolvemento emocional dos rapaces en clave positiva e de autocoñecemento. O noso obxectivo é ser útiles.

O prazo para apuntarse ao concurso de xornalistas naturais remata o día 30

Dende hai 42 anos, La Voz de la Escuela organiza concursos co obxectivo de facer aos nenos protagonistas da súa aprendizaxe. Antes de rematar o 2024 temos previsto os seguintes; seguro que atopas algo que che interesa:

Xornalistas Naturais

En que consiste. É un concurso pensado para unha aula en conxunto. Os rapaces teñen que analizar a súa contorna natural e facer un seguimento de como evoluciona ao longo das estacións. Coa información farán un caderno de campo.

Sen intervir. Nós somos xornalistas, e iso supón que só somos observadores da realidade. Por iso, e é moi importante, non se pode tocar nada, e o caderno hai que facelo con fotos, debuxos, gráficos... e palabras!

Obxectivo. Os nenos poderán descubrir como o outono tingue a natureza, o xeito que ten esta de resistir ao inverno e o florecemento da primavera.

Prazo de inscrición. Xa aberto, remata o 30 de setembro, que é cando comeza o concurso en si (rematará o 30 de abril). Para participar hai que enviar un correo electrónico a cuadernodecampo@prensaescuela.es co nome do profesor, a aula co seu nivel e número de alumnos, así como o centro educativo, a localidade e un teléfono de contacto. Hai categorías de primaria, educación especial, ESO e FP-bacharelato.

Premios. Unha actividade nun espazo natural, así como a publicación da noticia e un diploma.

Xornalismo na escola

En que consiste. Pensado para que se apunten profesores, este concurso é colectivo: teñen que participar varios alumnos (aínda que se poden admitir traballos dun só estudante) de ESO, FP ou bacharelato. A idea é que os rapaces dunha clase fagan unha reportaxe sobre un tema que lles interese (e terán axuda de xornalistas de La Voz), un traballo que sairá na web de Prensa-Escuela.

Obxectivo. Os rapaces saberán o difícil que é a profesión xornalística: recoller datos, falar con expertos, ver todas as caras dunha realidade e despois resumilo todo. Isto será un apoio para cando lean unha nova nas redes sociais, e poderán distinguir mellor un bulo dunha noticia real pensando nas fontes que usa e o contraste de pareceres. Ademais, melloran a súa competencia escrita.

Prazo de inscrición. Xa está aberto e remata o 30 de outubro. A publicación de reportaxes comezará á volta do Nadal. Para inscribirse hai que mandar un correo a periodismoenlaescuela@prensaescuela.es cos datos do profesor, curso, materia e colexio, así como un teléfono e un correo de contacto. Para quen participa por primeira vez, un xornalista de La Voz irá ao colexio para explicar como se fai unha reportaxe.

Premios. Hai catro premios provinciais e un galego. Os que os gañen publicarán a súa reportaxe nas páxinas do xornal na provincia de referencia ou nas xerais de La Voz o vindeiro curso.

concursos mensuais

Individuais e nas redes. Estes son concursos individuais para rapaces de secundaria (ESO, FP e bacharelato). Os premios consistirán na publicación do proxecto elixido nas redes de Prensa-Escuela e nas páxinas de La Voz de la Escuela, e nun diploma.

En que consisten. Cada mes trátase un asunto, e os profesores podédelo usar na clase: en outubro buscamos a mellor foto feita no verán; en novembro pedímoslles un relato de medo, e en decembro, que nos conten que noticia lles gustaría no 2025.

Como participar. Con cada concurso, o alumno ten que mandar un correo a concursos@prensaescuela.es co nome, curso, colexio e forma de contacto, así como o material solicitado.

os do 2025

Mellor xornalista. É o concurso veterano de Prensa-Escuela, e este ano terá moitas novidades que contaremos pronto.

Comentario de texto. Está previsto que en febreiro convoquemos este concurso a partir das ensinanzas que ofrecerá La Voz de la Escuela nese campo.

Certame de murais de noticias. En marzo, pola semana da Prensa na Escola, La Voz organizará un concurso de murais con recortes de prensa. O concurso será para centros de primaria, educación especial, ESO, FP e bacharelato que estean inscritos no programa Prensa-Escuela. Haberá máis información sobre o concurso á volta do Nadal.