La princesa Leonor en Marín y Juan Carlos I en Sanxenxo, heredera y emérito, separados en Galicia por solo 24 kilómetros

Leonor de Borbón se forma estos meses en Marín, y Juan Carlos I regresará la próxima semana a Sanxenxo.

El rey emérito Juan Carlos I y la princesa y heredera del trono Leonor de Borbón estarán la próxima semana separados por solo unos 24 kilómetros por carretera, que es la distancia que hay entre la Escuela Naval Militar de Marín, donde la hija mayor de Felipe VI continúa su formación castrense, y Nanín, en Sanxenxo, donde el monarca emérito se alojará para participar en unas regatas (Campeonato Europeo de la clase 6mR de vela y en la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Master 2024). Nunca hasta ahora abuelo y nieta habían estado tan cerca uno del otro en Galicia, separados por apenas una ría, puesto que cuando Leonor acudió por primera vez a Marín, el 16 de julio, el anterior jefe del Estado acababa de irse de Sanxenxo.

Al tratarse de una agenda de viaje privada no ha trascendido si Juan Carlos I se reunirá con Leonor de Borbón que, por otra parte, tendrá libre el fin de semana cuando no hay clases en la Academia de la Armada española. Sin embargo, en el ambiente de la comarca todo son especulaciones sobre un posible encuentro que podría darse... o no. Como precedente, en septiembre del 2023, el emérito y su hijo, el actual monarca, estuvieron separados por solo unos kilómetros, uno en Sanxenxo y otro en un acto en O Grove, y no se vieron. Y no está de más advertir que la estancia de Juan Carlos I se prolongará hasta los primeros días de octubre, y que coincidirá en el tiempo con la edición del Foro La Toja de este año, aunque todavía no se ha confirmado la asistencia de Felipe VI a este evento.

La princesa Leonor con su padre, Felipe VI, en su visita a Marín el pasado julio. CAPOTILLO

La princesa Leonor asistió a los actos de la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada española y jura de bandera de los aspirantes a guardiamarina el pasado 16 de julio en la Escuela Naval Militar de Marín. Fue su primer contacto con la Academia de la Armada donde cursaron también estudios su abuelo y su padre y que ahora ella realiza siguiendo su formación como futura Jefa del Estado. Ese día del Carmen ya recorrió parte de las instalaciones militares contando con un guía de excepción: su propio padre el rey. Leonor regresó a Marín el 29 de agosto, ya no en visita institucional sino como guardiamarina de primero, es decir, alumna de tercer curso. Integrada en el batallón de alumnos como el resto de sus compañeros asiste a las clases en el recinto militar, participa en las competiciones deportivas en la Escuela Naval y ha salido al mar en las lanchas de adiestramiento como los demás guardiamarinas. También ha tenido tiempo para disfrutar de la comarca pontevedresa, ya que al no haber clases en fin de semana tiene libertad para moverse sábado y domingo fuera del recinto castrense. Así se la ha visto en establecimientos hosteleros de Marín, Moaña y Pontevedra y disfrutando de la noche pontevedresa también en varios locales. Después de ese primer fin de semana visible, Leonor restringió sus apariciones en público. Está por ver si ahora volverá a hacerlo y si se reúne o no con el rey Juan Carlos I.

El monarca emérito tiene ya un vínculo con la ría de Pontevedra y especialmente con Sanxenxo que, de tantas ocasiones viniendo a Nanín -este año serán seis con esta- ha conseguido pasar casi desapercibido. Juan Carlos I se alojará, como viene siendo habitual, en la casa de su amigo Pedro Campos,y participará en dos regatas que se disputarán en la ría de Pontevedra. En el transcurso de algunas de estas visitas, Juan Carlos I también ha realizado en algunas ocasiones viajes más de placer que de competición deportiva. Por ejemplo, recién estrenado el otoño del 2023 el Bribón atravesó la ría de Pontevedra hasta la dársena de la Escuela Naval de Marín, aunque no consta que en aquella ocasión pisase tierra. En esa misma estancia en Nanín, también se le pudo ver comiendo en un bateeiro en medio de la ría con un grupo de unos cuarenta amigos.

Juan Carlos I, a bordo del Bribón Capotillo

Desde el viernes 27 al domingo 29 se celebrará en la ría de Pontevedra la regata que lleva el nombre del emérito y a la que el anterior Jefe del Estado ha acudido siempre que ha tenido oportunidad. En esta novena edición de la regata capitaneará el Bribón, con la siguiente tripulación: Pedro Campos, Alejandro Abascal, Alberto Viejo, Roi Álvarez, Eduardo Marín, David Louzao y Ricardo Lorenzo. Frente el Bribón y por alcanzase con el trofeo de la categoría de 6mR Classic hay otras seis embarcaciones más. Las pruebas previstas son cuatro, que se celebrarán el viernes ya entrada la tarde y el sábado a primera hora de la tarde. La entrega de trofeos será en el Real Club Náutico de Sanxenxo el domingo por la tarde.

Entre el viernes 27 de septiembre y el viernes 5 de octubre se disputará el Campeonato Europeo de 6mR en la ría de Pontevedra, una competición en la que el monarca emérito tiene el título que defenderá frente a las otras 14 embarcaciones de varios países. En este caso, el Bribón contará con Juan Carlos I como capitán, acompañado por Pedro Campos, Alejandro Abascal, Ross Macdonald, Roy Álvarez, Eduardo Marín, David Louzao, Ricardo Lozano y Lino Pérez. Las pruebas comenzarán el lunes 4 y se irán sucediendo hasta el sábado 5, con la entrega de trofeos en Sanxenxo el domingo 6.

Este es el escenario para Leonor de Borbón y para Juan Carlos I en Marín y Sanxenxo. Lo que está ahora por ver es si se producirá el encuentro o no en tierras pontevedresas. En los corrillos de la comarca se barajan tres opciones: que él se desplace a Marín; que sea ella quien acuda a Nanín; o que ambos se encuentren en el mar en medio de la ría. Al tratarse de una agenda privada, en cualquiera de estas tres posibles opciones, a las que se le puede sumar una cuarta, que es que no se vean, todo está en el ámbito de la especulación.

Los antecedentes sobre un encuentro real en la comarca desde la abdicación de Juan Carlos I por la coincidencia de dos generaciones de Borbones en Pontevedra son dos. En uno hubo encuentro y en el otro no. Y el primero de los casos tuvo un valor muy significativo. El 2 de junio del 2017 siete barcos de la Armada española y un submarino participaron en una parada naval militar en la ría, con motivo del 300 aniversario de la fundación del cuerpo de guardiamarinas. En Marín, en el acto castrense más solemne estuvieron tanto el monarca reinante, Felipe VI, como el anterior, Juan Carlos I. Era la primera vez que ambos coincidían desde el 2014 en una celebración de la Armada española y también se dio la circunstancia de que ese día se cumplía el tercer aniversario desde que el rey emérito había anunciado su renuncia a la corona.

La reina Sofía, el rey Juan Carlos y la infanta Elena, en Sanxenxo, en septiembre del 2019 RAMON LEIRO

La presencia de miembros de la familia Borbón, aprovechando los viajes de Juan Carlos I a Sanxenxo, es una estampa que se ha repetido con relativa frecuencia en estos años, pero aparte de ese día del verano del 2017 no se ha vuelto a ver a padre e hijo juntos en el entorno de Pontevedra. De hecho, en septiembre del 2023, Felipe VI estaba en O Grove para inaugurar el Foro La Toja, mientras su padre estaba regateando en Sanxenxo. No hubo encuentro. En julio de este año también hubo todo tipo de especulaciones previas a si la primera visita de Leonor a Marín por los actos del Carmen acompañando a su Felipe VI y a la reina Letizia, incluiría una visita, si quiera relámpago, de Juan Carlos I. No lo hubo. Así que sin agente oficial y con cerca de dos semanas por delante, todo es todavía incierto sobre qué pasará, aparte de que mientras la princesa estudia en Marín, su abuelo regateará en la ría.