Sanidad anima a las comunidades a retener a sus mires y la Xunta se muestra perpleja de que se acuerde a cinco días de que acaben la residencia

Examen mir en Santiago, en enero de este año XOAN A. SOLER

El 24 de septiembre finalizan su residencia los médicos que comenzaron a formarse en el 2020 y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha animado a todos los consejeros de salud a que retengan a este personal con contratos estables y propuestas de formación.

En concreto, la misiva insta a los distintos servicios de salud a fidelizarlos, «ya sea mediante la estabilización inmediata de sus contratos, la oferta de plazas de interinidad o de contratos de 3 años de duración, como han hecho algunas. Además, dentro del marco de buenas prácticas que puedan ser replicadas, resulta clave complementar esa oferta con la inclusión de elementos de formación que permitan reforzar el atractivo de los contratos».

A la Consellería de Sanidade esta declaración de buenas intenciones a cinco días de que finalice el grueso de los contratos mir, los residentes de especialidades de cinco años terminaron en mayo, no le ha sentado bien. En otra carta, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, agradece el reconocimiento al esfuerzo del Sergas pero manifiesta también, «mi perplejidad ante las recomendaciones que nos formulas para, a escasos días de que termine la formación de los médicos internos residentes, procurar mantenerlos en nuestro sistema de salud».

Galicia lleva años demandando al Gobierno central medidas para afrontar la falta de especialistas, así que anima al Ministerio a demostrar su preocupación real, «actuando en el sentido que le solicitamos desde hace años, modificando la normativa estatal y los procedimientos para incrementar el número de plazas mir de las especialidades deficitarias, prolongando la edad máxima de jubilación hasta los 72 años o agilizando la homologación de títulos extranjeros».

Obligados a jubilarse a los 70 años: «Hay un déficit de médicos brutal y creemos que no perjudicamos a nadie» Álvaro Sevilla

La Xunta insiste en que lleva años poniendo en marcha medidas para fidelizar al personal, con contratos estables en atención primaria y hospitalaria, como son los de relevo generacional, de tres años de duración.

Por su parte, Mónica García recuerda que el Ministerio está actuando para reducir la falta de especialistas financiando el incremento de hasta un 15 % de las plazas del grado de Medicina en las universidades públicas. Una medida que la Xunta no critica pero que, apunta, no tendrá resultados en términos de dotación de profesionales hasta, como mínimo, once años.