El Sergas oferta 71 contratos de tres años a los mires que acaban para retenerlos: «É absurdo negar que houbo un problema de planificación a longo prazo», dice el conselleiro

Acto de despedida de los médicos mir en el hospital de Oza, en una foto de archivo ANGEL MANSO

No solo la atención primaria tiene problemas para encontrar a médicos, por lo que el año pasado se puso en marcha un programa de relevo generacional para ofrecer contratos de tres años a los mires que terminan su formación y retenerlos así en el sistema sanitario gallego, en concreto en atención hospitalaria. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ya en su momento que este programa tendría continuidad y el Diario Oficial de Galicia acaba de publicar la resolución de este 2024, que incluye 71 contratos. De ellos 29 tendrán que solicitarse ya la próxima semana y se dirigen a los residentes que acaban una especialidad de cinco años. Los médicos que han elegido una especialidad de cuatro tendrán que optar a estas vacantes (42) entre el 17 y el 30 de septiembre, porque como iniciaron su formación en el año de la pandemia esta se retrasó hasta después del verano.

Son en total 71 contratos distribuidos en las siete áreas sanitarias y en 25 especialidades. Diez contratos se ofrecen en la gerencia de A Coruña, 9 en Ferrol, 11 en Santiago y Barbanza, 13 en Lugo, 12 en Ourense, 8 en Pontevedra y otros ocho en Vigo.

En cuanto a las especialidades, cirugía ortopédica y radiodiagnóstico son dos de las que tendrán más contratos: nueve en el primero de los casos y catorce en el segundo. Si el número de residentes interesados supera las vacantes ofertadas se valorarán las calificaciones de la formación universitaria, el conocimiento del gallego y la evaluación final del período de residencia. También se primará optar a un contrato del área sanitaria en la que se realizó el mir.

Son contratos cuyo objetivo es retener a jóvenes especialistas para cubrir las jubilaciones. Jubilaciones que no son pocas. Hay casi 300 facultativos de hospital que cumplieron o cumplirán 70 años en el período 2023-2027. A este colectivo, que se acerca al 6 % del personal facultativo hospitalario, hay que sumar los que se jubilan antes de los 70. Teniendo en cuenta, además, que a partir de los 55 años los médicos no están obligados ya a realizar guardias.

El nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no niega que esta falta de especialistas obedece a una deficiente organización, «estas cousas pasan porque, negalo é absurdo, é un problema de planificación a longo prazo, non se fixo no seu momento e pasa o que pasa», explicó en un acto en Santiago. No obstante, recuerda que a España llegan más médicos de los que se van, por lo que niega que haya un éxodo de especialistas.

Para el responsable de la sanidad gallega es imprescindible prestigiar y hacer atractivas las plazas, sobre todo en primaria, dando facilidades para conciliar. Sobre el informe de déficit de médicos que ha presentado a las comunidades el Ministerio de Sanidad, Caamaño asegura que es, «o esperable, é un problema de todas as comunidades e de Europa, hai que empezar a tomar medidas e planificar a curto, medio e longo prazo», asumiendo cada administración su parte de responsabilidad.

Residentes de último curso

A la espera de lo que diga el Ministerio de Sanidad, la Xunta quiere que los mires de último año puedan trabajar este verano para cubrir las ausencias de los facultativos, una medida que no ve bien la ministra. El conselleiro replicó a Mónica García que, «a min tampouco me gustan moitas das cousas que di a ministra», y recuerda que los mires están perfectamente preparados, trabajarán supervisados por adjuntos, voluntariamente, y con una compensación económica.