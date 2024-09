Rueda dice que cualquier fusión de concellos será voluntaria

Imagen de archivo de un letrero del concello de Oza dos Ríos, que se fusionó en el 2013 con Cesuras CÉSAR DELGADO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró este lunes partidario de «debater» el informe encargado por el Ejecutivo autonómico y que concluye con el análisis de hasta siete opciones posibles de fusión entre municipios en la comunidad, tras analizar su viabilidad. En todo caso, advirtió que el Gobierno gallego solo impulsará, si se da el caso, las que sean voluntarias.

El estudio, fruto de un convenio de la Xunta con la Fundación Juana de Vega, en el que han colaborado las tres universidades, fue avanzado por el digital Praza Pública y plantea siete posibles fusiones, simuladas desde el punto de vista económico: Santiago y Teo, Noia y Lousame, Sanxenxo y Meaño, Alfoz y O Valadouro, O Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín; y dos propuestas que implican a ayuntamientos de O Deza -una para toda la comarca (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces)- y otra solo para Lalín, Rodeiro y Dozón.

Rueda ha reivindicado que el informe no es un estudio de la Xunta, sino que está «encargado» por la Administración y sufragado con recursos públicos, en lo que ha definido como «unha demostración e un exercicio de transparencia». Pero ha matizado que, si bien es partidario de debatirlo, no implica que su Gobierno asuma «todos» sus postulados.

En esta coyuntura, recordó que Galicia ha registrado en los últimos años (con Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade) las dos únicas fusiones de municipios registradas en España, y se ha mostrado partidario de «seguir debatindo» sobre este tema.

Pero ha remarcado que, tanto cuando Alberto Núñez Feijoo dirigía el Ejecutivo autonómico como ahora, se tenía «claro» que hay un parámetro básico que sigue vigente: «A voluntariedade absoluta». Para Rueda, este es «o primeiro requisito fundamental», por lo que ha garantizado que no habrá fusión alguna si los municipios implicados no lo desean.

«Isto quero que quede clarísimo. As propostas son propostas que se fixeron ou que se estudaron, e que está ben debater como escenarios ideais. Pero iso non quere dicir que esas fusións, nin ningunha outra, vaian para adiante, se non hai vontade inequívoca como nas que saíron adiante», zanjó.