La Xunta abre el debate de las fusiones como solución al pequeño tamaño de los concellos

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la directora general de Administración local, Natalia Prieto, en una reunión con el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitian.

La Xunta presentará el jueves el estudio sobre la reforma de la planta municipal de Galicia elaborado por la Fundación Juana de Vega y las tres universidades.

La jornada se celebrará en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago entre las 9.30 y las 14.30 horas. Tras la inauguración, a cargo del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, los tres rectores —Antonio López (USC), Ricardo Cao (UDC) y Joaquín Reigosa (UVigo)— y la vicepresidenta de la Fundación, Teresa Táboas; habrá una mesa redonda sobre el estudio y un debate sobre las fusiones municipales como solución a la pequeña dimensión de los concellos. Participarán en ellas expertos de las tres universidades y técnicos y regidores municipales.

La mesa sobre fusiones será coordinada por la directora xeral de Administración local, Natalia Prieto, que destacó la importancia de la jornada como una vía para abrir el debate sobre la reorganización municipal. Prieto recordó los elevados costes que afrontan algunos concellos, sobre todo los de población más dispersa, para prestar servicios a sus vecinos, una problemática que es necesario abordar, insistió, con todas las entidades implicadas y el mundo académico.

Tras conocerse la jornada, el BNG dijo que no participará porque es «machista», ya que «non hai mulleres nin entre as persoas que participan como expertas ni entre os representantes institucionais». La Xunta recordó que no elige a los rectores y que los concellos invitados —que tienen alcaldes hombres— están por criterios territoriales o su experiencia en fusiones administrativas.