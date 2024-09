El BNG celebrará su asamblea el 1 de diciembre para «afianzar a liña de traballo» y con la meta de gobernar Galicia en el 2028

El BNG ha convocado hoy su 18.ª asamblea, que se celebrará en Santiago el 1 de diciembre y tendrá como objetivos, afirmó su portavoz nacional, Ana Pontón, «afianzar a liña de traballo que nos trouxo ata aquí» y «reforzar a organización» con la vista puesta en presidir el Gobierno de Galicia en el 2028.

Pontón hizo balance de lo logrado desde el 2016, cuando sustituyó a Xavier Vence como portavoz después de unas elecciones autonómicas en las que el Bloque quedó reducido a seis escaños y a la posición de cuarta fuerza en el Parlamento de Galicia. Desde la apertura de ese «tempo novo», señaló, el BNG se ha convertido en una fuerza consolidada tras «multiplicar por catro o apoio que tiñamos no 2016». En los comicios celebrados en febrero, lograron 25 escaños y se situaron como segunda fuerza tras el PP con más del doble de los votos obtenidos por el PSdeG.

La asamblea, señaló Pontón, servirá para hacer una «reflexión colectiva» de la militancia. Pero en su discurso dejó claro que no habrá un volantazo aunque no se alcanzase la Xunta el pasado febrero. El Bloque está «en máximos históricos e medrando», sin haber renunciado «a ningún dos principios do nacionalismo», aunque con una política que pone por delante «o interese do galegos». A juicio de la portavoz nacional, esa combinación explica la subida del partido, por lo que toca «pisar o acelerador» y «non perder nin un minuto» ante «todo o que está en xogo».

Tampoco se atisban cambios en la relación con el PPdeG y el Gobierno de Alfonso Rueda. Pontón explicó que la asamblea también servirá para «revisar e actualizar» el análisis de la situación del país, pero con la vista puesta en estar «fronte» a un Ejecutivo popular «ao servizo das multinacionais e as empresas amigas do PP e do centralismo madrileño».

De acuerdo con ese discurso, Pontón subrayó la importancia que dará su partido a la comisión de investigación parlamentaria que ha constituido para revisar la contratación de la Xunta y de la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La portavoz subrayó que irán hasta «as últimas consecuencias», y confirmó que llamarán a declarar a Alfonso Rueda y a su predecesor en la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Se preguntó si alguien imagina que pudieran negarse, y consideró que será «unha declaración de culpabilidade e un desprezo á democracia e aos galegos».