El BNG registra en el Parlamento la comisión para investigar la construcción del Álvaro Cunqueiro y los contratos de la pandemia

Xoán A. Soler

El Bloque Nacionalista Galego, que lidera la oposición en el Parlamento gallego con 25 diputados, ha cumplido este viernes con el anuncio que hizo este martes su portavoz en la sesión plenaria: la creación de una comisión de investigación del sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro, estimado por el Consello de Contas en 470 millones, y de todos los contratos suscritos por la Xunta durante la pandemia. Acompañada por todos los diputados y diputadas de su grupo, Pontón ha formalizado la solicitud en el registro de la Cámara y ha asegurado que no contempla que Feijoo y Rueda se nieguen a comparecer porque «sería unha falta de respecto á cidadanía galega». Los nacionalistas hacen así efectiva la potestad que les confiere el reglamento de la Cámara, que permite que un tercio de los diputados del mismo grupo puedan impulsar una comisión. Eso sí, una por legislatura, con lo que Bloque ya ha agotado su única bala.

«Temos que poñer luz onde hai oscuridade, e o vergoñento veto do PP á comisión esta semana reflicte que temen á transparencia e cal é en si unha declaración de culpabilidade», ha advertido Ana Pontón, que ha avanzado que la comisión trabajará sobre tres asuntos: el coste que ha supuesto para el erario público la fórmula elegida para el hospital de Vigo, la relación de la Administración gallega con Eulen, firma dirigida en Galicia por la hermana del expresidente Feijoo y, por último, los contratos de emergencia durante la pandemia. Acuerdos en los que, según el Bloque, vuelve a evidenciarse un trato de favor a empresas amigas y a familiares de cargos del PP.

Los nacionalistas insisten en que estas irregularidades no las está señalando el Bloque, sino un órgano fiscalizador, como es el Consello de Contas. Y es el Gobierno gallego quien debe dar explicaciones sobre cómo se gestionan los recursos públicos.

Este asunto ya fue objeto de debate en el pleno del Parlamento gallego de esta semana. El Bloque presentó la propuesta de comisión, que fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero rechazada por el mayoritario que sustenta el Gobierno. El PP, en su defensa, advierte de que la fórmula elegida para la construcción del nuevo hospital de Vigo (una fórmula de sociedad mixta que barajó también el bipartito) era la única alternativa posible en un contexto de crisis y de merma de los ingresos. También niega que el Consello de Contas hable de un sobrecoste. Y advierte, en relación a este caso y a los contratos de la pandemia, que el órgano fiscalizador no hace ni un solo reparo de legalidad. Es decir, que no hay indicios de irregularidades, por lo que no augura mucho éxito a la comisión de investigación propuesta por el Bloque.