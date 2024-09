El BNG no acudirá a una jornada de la Xunta sobre municipalismo al no haber mujeres entre los ponentes

La diputada del BNG Noa Presas, este miércoles BNG | EUROPAPRESS

El BNG ha anunciado que no participará en la jornada organizada por la Xunta el próximo 19 de septiembre en Santiago sobre municipalismo ante la ausencia de mujeres entre los ponentes, más allá de la participación de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, para «que faga de presentadora».

«Un escándalo machista e absolutamente inxustificable», aseguró la diputada nacionalista Noa Presas en un comunicado en el que el Bloque señala que el alcalde de San Sadurniño y vicepresidente de la Fegamp, Secundino García, solicitó que se rectificase esta situación «e non se corrixiu».

Desde la Xunta afirman que «os que invisibilizan as mulleres son eles, que lle dan un papel de ''floreiro'' á directora xeral, que participa, modera e intervén na xornada».

Los nacionalistas critican que en el programa de las jornadas en las que se abordará la situación del municipalismo gallego no figure «nin unha soa muller nin entre as persoas que participan como expertas nin como representantes institucionais».

«É absolutamente denigrante para todas as mulleres deste país e demostra un PP machista e desatado», dijo Presas, y confirmó que Secundino García declinó participar en la mesa sobre fusiones de ayuntamientos para no «ser cómplice» de esta «anomalía que silencia e oculta as mulleres».

«Entendemos que os xestos son importantes e isto obrígame a renunciar a participar», confirmó el alcalde de San Sadurniño, que remitió una carta a la Dirección Xeral de Administración Local en la que manifiesta su malestar por la ausencia de mujeres.