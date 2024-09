La conselleira de Infraestruturas dice que «a AP-9 é a mostra do nulo compromiso que ten o Goberno de Sánchez con Galicia»

Martínez Allegue, durante a entrevista en Lugo LAURA LEIRAS

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, considera que la gestión de la AP-9 se ha convertido en la muestra del «nulo compromiso que ten con Galicia o Goberno de Pedro Sánchez». La responsable de infraestructuras del Ejecutivo autonómico reaccionó así a la comparecencia del martes en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, cita en la que advirtió que difícilmente el futuro de la autopista gallega podrá eludir el veredicto del Tribunal Europeo de Justicia respecto a la legalidad de la prórroga de la concesión otorgada en el año 2000 por José María Aznar y que extenderá el cobro de peajes hasta el 2048. «Nen sequera é quen de cumprir o acordo de goberno que ten co seu socio do BNG ao desgotar a posibilidade de esas bonificacións comprometidas na AP-9 e na AP-53 a cambio de apoiar a investidura de Sánchez», comentó la conselleira. «Semella unha tomadura de pelo que espero que o BNG tome conta delo», agregó.

Martínez Allegue también advirtió al PSdeG y a su líder, José Ramón Gómez Besteiro, de que cumpla con su compromiso de lograr del Gobierno central una AP-9 una autopista gratuita. Añadió que la AP-53, el vial que une Santiago con el alto de Santo Domingo, es la única de España sin rebajas de peajes o bonificación alguna.

«Os 27 millóns de euros que o ministro di que non ten para as rebaixas e as bonificación en Galicia parece que si os ten para outras comunidades», estimó la conselleira, que volvió a exigir al ministro de Transportes la realización de la entrevista que le ha solicitado hasta en dos ocasiones desde su toma de posesión, para abordar tanto la situación de las autopistas estatales en Galicia, como el resto de las infraestructuras claves de la comunidad.