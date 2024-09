La investigación apunta a que el incendio de seis camiones de basura en A Coruña fue intencionado

Ángel Manso

El mismo día en que la adjudicataria de la recogida de basura en A Coruña suspendió el refuerzo del servicio de vigilancia diurno en la planta de A Grela que implantó durante la huelga, y veinte minutos después de que terminase el turno de taller y de que en el aparcamiento no hubiese nadie, de pronto y sin saber por qué, un camión comenzó a arder. El fuego pasó a los camiones estacionados a ambos lados y cuatro de ellos quedaron completamente calcinados y otros dos afectados.

Los primeros indicios apuntan a que el incendio fue intencionado. El grupo de la Policía Científica de la Policía Nacional, que se desplazó a la planta cuando los bomberos todavía trabajaban en la extinción, investiga los hechos. Los agentes tratan de encontrar algún tipo de acelerante y saber si se usó un aparato casero con retardo. También pidieron a la empresa las grabaciones de las cámaras de seguridad que apuntan al estacionamiento de los camiones.

Lo que se sabe hasta ahora es que en el lugar donde se inició el incendio no había nadie en ese momento. En el aparcamiento, del tamaño de un campo de fútbol, hay decenas de camiones estacionados y preparados para salir a trabajar por la noche. Pocos minutos después de las cuatro de la tarde, cuando las únicas personas que trabajan cerca, en el taller, terminaron su turno, uno de los vehículos empezó a arder. Un empleado vio desde una nave cercana una gran humareda y corrió a alertar al resto del personal administrativo. Hasta tres camiones de bomberos se desplazaron a la planta y trabajaron durante hora y media para sofocar las llamas. Fue un trabajo laborioso debido a que «todos los camiones involucrados en el incendio eran de gas y llevan cuatro cilindros de este combustible a cada lado. Esta circunstancia, y que las cabinas de tres de los vehículos calcinados son de fibra de vidrio, hizo que el incendio se desarrollase con gran velocidad y virulencia», según el parte emitido por el 080. Cuando apagaban el fuego en un camión, volvían a aparecer llamas en otro. Siempre con la vigilancia de los agentes de la Policía Científica, que esperaban a la extinción para comenzar a recoger muestras.

150 contenedores quemados

El fuego y las huelgas de basura en A Coruña (la última comenzó en julio y terminó en agosto con una alerta sanitaria) siempre fueron de la mano. De hecho, en este último conflicto ardieron 150 contenedores. Algunos de esos incendios, claramente intencionados, afectaron también a coches estacionados en la calle. Nunca hubo detenciones, y el sindicato STL siempre se desmarcó de todos esos graves incidentes.

Según el Ayuntamiento, los daños tuvieron un coste para las arcas públicas de 400.000 euros. A eso hay que añadir lo que supone para la empresa perder seis camiones, cada uno de los cuales puede llegar a costar 170.000 euros. En esta última huelga de basura en A Coruña no se produjeron incendios en camiones como en otras ocasiones. El fuego de ayer, que pudo ser mucho más devastador si no fuera por la rápida intervención de los bomberos, llega dos semanas después de que la adjudicataria, la multinacional alemana Prezero, despidiese al líder del sindicato STL y presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Sánchez Fuentes. Este hombre está investigado por la Justicia como presunto cabecilla de una trama corrupta orquestada para enriquecerse a costa de personas en paro a las que, según la policía, cobraba mordidas de 70 euros al mes a cambio de empleos. La compañía también destituyó aquel 14 de agosto a otros dos miembros del comité. Los ceses fueron notificados por la dirección de la empresa —concesionaria del servicio municipal de recogida de residuos desde el 2021— y están sustentados en irregularidades cometidas por los tres trabajadores durante la última huelga, que puso en jaque a la ciudad durante 46 días.

El expediente de Sánchez Fuentes recoge faltas muy graves, como incitar a la plantilla a desobedecer a la empresa y a incumplir sus obligaciones laborales; dar órdenes contrarias a las indicadas por la dirección afectando negativamente al rendimiento de la recogida de residuos; realizar acusaciones graves y sin pruebas a un superior, faltándole al respeto, e incumplir medidas de seguridad.

Solo 24 horas después de que Sánchez recogiera en la sede de la compañía la notificación de la extinción de su contrato por irregularidades muy graves, su sindicato envió un comunicado a sus afiliados en el que los instigaba al fraude contra Prezero para lograr sus fines. «Sabéis mejor que nosotros cómo podéis hacer y engañar a la patronal para conseguir nuestros objetivos finales», exhortaba la organización.

No obstante, la fuerza del STL dista mucho de ser la misma que tenía hace meses. Y la situación de su líder poco tiene que ver con el precedente del 2010, cuando «tanto el Ayuntamiento como el mediador intervinieron para conseguir que lo readmitieran después de ser despedido», explican fuentes consultadas por La Voz. «Las condiciones no eran como las de ahora. En el comité había gente con credibilidad. Ahora no hay nada», añaden.

Reacciones de la oposición

El sindicato declinó hacer cualquier tipo de declaración y el gobierno local declinó, por ahora, hablar del asunto. Quienes sí hablaron fueron los partidos de la oposición. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, dijo: «Esperaremos a conocer los resultados de la investigación. De confirmarse la intencionalidad, confiamos en que la policía detenga a los responsables». Francisco Jorquera, del BNG, declaró: «Estamos a falar dun feito moi grave e que cómpre investigar a fondo. Se se confirma, como apuntan algunhas fontes, a súa relación coa recente folga encuberta no servizo de recollida de lixo, desde logo este episodio non debe quedar impune».

El líder del sindicato STL deberá declarar en el juzgado como investigado por el cobro de mordidas

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez Fuentes, declarará próximamente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, investigado como presunto líder de una trama corrupta perpetrada a través de la organización sindical, mediante la cual supuestamente cobraba mordidas a personas en paro a cambio de empleos en los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de la ciudad. Corrupción, estafa, blanqueo de capitales, fraude a la Seguridad Social y descubrimiento y revelación de secretos son los delitos que se le achacan.

La magistrada ya había citado a declarar al líder del sindicato en junio, pero la comparecencia fue suspendida porque el acusado aludió a una baja por enfermedad de su abogado. Por lo tanto, la declaración está pendiente. En la macrocausa figuran como investigados el sindicato, dos sociedades controladas por Sánchez, las concesionarias de los servicios municipales de limpieza viaria (FCC) y recogida de residuos (Prezero) y tres personas más. Este escándalo saltó por los aires el 22 de febrero del 2023, cuando el jefe del STL y otros de los ahora investigados fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional.

El sumario del caso apunta a los variados métodos que supuestamente usaba el cabecilla para controlar a la plantilla. «¿Con quién andas tomando cafés por ahí, que es muy en contra nuestra? Cuéntame si es verdad eso», le preguntó Sánchez a un operario, justo antes de querer saber lo que contaba la tercera persona y amedrentar a su interlocutor. La policía decía en el documento que diferentes personas fueron despedidas por darse de baja del STL o por afiliarse a USO. Para un miembro de este sindicato fueron las peores amenazas. «¿Le damos? Le vamos a dar un regalo, así de claro [...]. No nos tiene respeto y hay que ponérselo. Vamos a ir a hablar con una gente que tengo ahí», le dijo a otro de los investigados.

La ciudad soportó hasta 22 conflictos de la limpieza en los últimos 15 años

Ya fuera por conflictos laborales en la planta de tratamiento de Nostián o en las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza, los coruñeses lo pagaron caro. Desde el 2008 hubo 22 conflictos laborales en el servicio:

Julio del 2008. Semanas después de que el investigado por corrupción Miguel Ángel Sánchez fundase el sindicato STL, amenazó con una huelga.

Noviembre del 2008. El sindicato amenaza de nuevo con un paro en Navidad con motivo de los incumplimientos del convenio.

Mayo del 2010. Una huelga de celo llenó las calles de basura. Luego se anunció un paro indefinido cuando Cespa suspendió de empleo y sueldo durante 35 días a miembros del comité.

Diciembre del 2010. El sindicato STL vuelve a amenazar con una huelga en Navidad cuando se negociaba el convenio colectivo.

Julio del 2011. En esta ocasión, fueron los trabajadores de la planta de Nostián los que fueron a la huelga.

Noviembre del 2011. El comité de empresa de Cespa dejó de recoger la basura el día 6. Fue una huelga de celo tras dos accidentes laborales.

Diciembre del 2011. STL amenazó con una nueva huelga. La justificaba con incumplimientos del convenio colectivo y una persecución sindical.

Agosto del 2013. Tras dos años de paz social, el comité de empresa de Cespa deja los contenedores sin recoger en solidaridad con los trabajadores de Nostián.

Octubre del 2013. Trabajadores de la limpieza ponen piquetes en las instalaciones de Cespa y evitan la salida de los camiones.

Noviembre del 2013. Los trabajadores de Nostián pinchan las ruedas de decenas de camiones.

Agosto del 2017. El sindicato STL vuelve a la carga tras unos años tranquilos. Aquella vez se quejaban de la carga de trabajo.

Agosto del 2018. El comité de empresa del servicio de limpieza amenaza con una huelga por oponerse al nuevo contrato de la basura.

Enero del 2019. El mal estado de los camiones de la recogida llevó al STL a convocar una huelga que duró una semana.

Mayo del 2019. El sindicato de la limpieza amenaza con una huelga, que en realidad se llevó a cabo, pues en las calles se acumularon 120 toneladas de residuos.

Octubre del 2019. Una nueva amenaza de huelga por el mal estado de los camiones.

Noviembre del 2019. La planta de Nostián sufre sabotajes e incendios.

Diciembre del 2019. El sindicato de la limpieza amenaza con una huelga para Navidad.

Marzo del 2020. STL vuelve a amenazar con huelga si no hay baños portátiles para los trabajadores.

Agosto del 2020. Las averías en los camiones llevan a una huelga de celo.

Febrero del 2022. 40 días de paro en los que se decretó el estado de emergencia. Los trabajadores lograron una subida del 17 % para los siguientes cinco años.

Diciembre del 2023. STL amenaza con otro paro en Navidad.

Julio del 2024. Mes y medio de paro que terminó en alerta sanitaria. Por primera vez, STL no obtuvo el respaldo de la plantilla y tuvo que desconvocar la huelga.