Feijoo pide al PP que no baje la guardia porque «el Gobierno está en los minutos de descuento»

Ramón Leiro

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha abierto hoy el curso político en la carballeira de San Xusto, en el concello de Cerdedo-Cotobade, donde hizo un llamamiento a su partido a estar preparados para afrontar juntos el desafío del cupo catalán y una posible convocatoria de las elecciones generales, que dada la dependencia del Gobierno de sus socios independentistas puede llegar en cualquier momento. El discurso de Feijoo estuvo precedido por otro de Alfonso Rueda presidente de la Xunta y el PPdeG, que cerró filas con Feijoo para lograr el cambio en el Gobierno central tras la amplia victoria del PPdeG en las elecciones gallegas.

Al acto acudieron cerca de 2.500 personas. Acompañaron a Rueda y Feijoo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Valencia, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Mazón, además de las secretaria generales del PP en España y Galicia, Cuca Gamarra y Paula Prado, entre otros cargos de la dirección nacional y autonómica. Les precedieron sobre el estrado, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela,y el presidente del PP de Pontevedra, Luis López, que agradeció al partido la elección del concello pontevedrés, el «mellor sitio para iniciar o curso político» por ser Galicia «o berce do PP».

«No sabemos cuándo ocurrirá el cambio, pero podemos elegir el cómo», dijo Alberto Núñez Feijoo vaticinando el fin del Gobierno de Pedro Sánchez, que llegará «cuando los independentistas», de quienes depende, «piten» el final. Afirmó que el Ejecutivo, liderado por un presidente «que no está a la altura», vive «en los minutos de descuento», «humillado por sus socios» y empeñado en «silenciar al discrepante».

A su juicio, los socialistas han sumido a España en una «decadencia» que solo el PP puede «remontar». Por eso instó a sus cuadros a estar «preparados» para las próximas elecciones. No tienen fecha, pero aseguró que no ocurrirá como e el 2023, cuando el PSOE recurrió a «engaños y compra de voluntades» para hacerse con el Gobierno pese a haber perdido las elecciones.

Esta vez, insistió, «volveremos a ganar» y «con ventaja para gobernar» y para dejar atrás la «miseria económica, política y social» del actual Ejecutivo.

Arranque del curso político del PP

El presidente del PP recordó su trayectoria en Galicia y advirtió que no permitirá que sea dilapidada por no hablar con «todas las consecuencias» de lo que quiere para España y contra la gestión de Sánchez. Rechazó que les «manden callar» y subrayó que «ninguna minoría nos va a imponer lo que tenemos que vivir».

Aseguró que no sabe «cómo acabará el PSOE, tiene pinta que con la purga de todo el que le tosa. Pero el PP seguirá defendiendo la igualdad contra los privilegios de unos pocos», en referencia al cupo catalán, e instó a los suyos a actuar «todos a una» frente a «un PSOE acobardado e sumiso».

Feijoo se refirió por último a la «crisis sin precedentes» que el Gobierno está creando en materia migratoria. Advirtió que Sánchez terminó su gira «como la tenía que haber empezado: diciendo que va a que luchar contra las mafias que trafican con personas», y señaló con ironía que está poniendo «en aprietos» a sus «palmeros», que debían aplaudir cuando rechazaba las expulsiones de inmigrantes ilegales y ahora deben aplaudir cuando propone lo contrario. «Me importa poco que Sánchez humille a sus palmeros, pero sí me importa que humille nuestro país».

Se refirió además a la situación en Venezuela. Proclamó la victoria de Edmundo González y apuntó a los vínculos entre el PSOE, su expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen de Nicolas Maduro.

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, afirmó su oposición frontal al cupo catalán: «Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde y no va a permitir que para beneficiar a unos perjudiquen a los demás. Seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudique al conjunto».

Llamó además a la unidad del PP para frenar el cupo y agradeció la presencia de Mazón y Mañueco. «No van a conseguir que nos peleemos por los restos del banquete que quieren pegarse los independentistas, porque no va a haber banquete», subrayó.

Rueda criticó al BNG por sus acuerdos incumplidos con Pedro Sánchez. Dijo que el Bloque «se deixa tomar o pelo por sistema» y prefiere «quedar ben cos seus socios independentistas antes que quedar ben con Galicia». Dijo del PSdeG, que está «irreconocible» y es «a voz do seu amo», capaz de «xustificar unha cousa e a contraria». Aseguró que le «gustaría decir outra cousa, porque un goberno forte necesita unha oposición forte».

Pero sus críticas principales fueron para «o gran mentiroso por sistema», Pedro Sánchez, al que advirtió que «en Galicia somos xente de palabra e a Galicia non se lle minte». Por eso, «cada mentira será cada vez respondida máis forte». Rueda agradeció a Sánchez «axudarnos a conseguir un gran resultado» en las autonómicas, al demostrar su falta de aprecio y comprensión hacia Galicia.

Esa conducta sigue hoy. «Interesamoslle pouco ao goberno. Tan pouco que [Sánchez] non tivo tempo para recibir ao presidente de todos os galegos». Sí ha recibido a lendakari y al presidente de la Generalitat, pero no al propio Rueda, que fue elegido antes que ellos, y «seguimos esperando». Afirmó que «sería o de menos», pero «non hai iniciativas nin investimentos» porque. para el Gobierno «o primeiro é Sánchez, o segundo é Sánchez, o tercero é Sánchez e o último é Galicia». Por eso instó a Núñez Feijoo a llegar al Gobierno cuanto antes. El propio Feijoo se había referido antes al rechazo de Sánchez a recibir a Rueda diciendo que «es más fácil entrar en Moncloa si patrocinas una cátedra que si gobiernas con mayoría absoluta Galicia», en referencia al caso Begoña.

Por su parte, Rueda tachó además a Óscar Puente de «ministro tuitero que non se entera de nada», y señaló que le dieron un voto de confianza para resolver los problemas de las infraestructuras, pero «a paciencia se agota», los ferrocarriles «funcionan peor que nunca» y Galicia no tiene que aguantar «chulerías» como que se diga que no tiene motivos de queja.

Rueda lanzó además un mensaje de unidad y rechazo a la turismofobia: «Estamos orgullosos de toda la gente que nos admira y nos quiere conocer mejor, que se maravilla de cómo acogemos a la gente y nos respeta. Somos gente de brazos abiertos. Formamos parte orgullosamente de España y acogemos a todos los españoles que quieran visitar Galicia, vengan de donde vengan».