Otros 170 jóvenes refugiados de la guerra de Mali llegan este miércoles a Santiago y Becerreá

Como estaba previsto, este martes por la noche llegaron a las puertas del albergue del Monte do Gozo los autobuses que trasladaban a los primeros 100 inmigrantes adultos que vendrán a Galicia este verano dentro de la operación de emergencia humanitaria diseñada por el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, que dirige la gallega Pilar Cancela. Todos son varones y proceden de Canarias, adonde llegaron en los últimos meses huyendo de la guerra en su país, Mali, tras completar duras y penosas travesías a bordo de cayucos de madera. Tienen, por tanto, la condición de refugiados y la mayoría ya han iniciado los trámites para solicitar asilo. No serán los únicos en venir a Galicia, ya que este miércoles está prevista la llegada de otros 173 malienses, que se hospedarán en el albergue compostelano del Monte do Gozo (104) y en una pensión de Becerreá (69).

La llegada del primer grupo a Santiago se realizó con normalidad después de un largo viaje por carretera. Llegaron cerca de las once de la noche, con un ligero retraso sobre el horario previsto, y lo hicieron sonrientes por su llegada a Santiago. Su traslado desde Canarias a la Península se realizó en avión, pero el viaje hasta Compostela se hizo en autobús porque estos inmigrantes llevaban ya unos días en centos de acogida situados cerca de Madrid. Por eso ya han pasado un período de adaptación para afrontar su nueva situación en el Monte do Gozo, donde serán atendidos por un equipo de técnicos especializados que se encargarán de cubrir sus necesidades básicas. Este es el protocolo habitual que se sigue en estos casos con el objetivo de que los recién llegados reciban las atenciones que precisen en esta fase, denominada de acogida. En principio, todos estos inmigrantes llegan a Galicia en buen estado de salud y después de haber pasado las correspondientes revisiones médicas. Aunque todos son adultos, son muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años.

Los 174 refugiados que llegarán este miércoles también serán trasladados en autobuses porque, igual que sus compañeros que llegaron ayer, provienen de centros de acogida que están ubicados en la zona este de la Comunidad de Madrid. A su llegada, el proceso será el mismo que con el primer grupo. Serán recibidos por equipos de atención especializada y se les dará el material necesario para poder pasar una larga temporada en los albergues y pensiones gallegos a los que vayan destinados, en los que tendrán garantizado el alojamiento y la manutención y cualquier otra necesidad básica.

El Gobierno tiene previsto que este verano vengan a Galicia cerca de 500 inmigrantes africanos, todos ellos refugiados de la guerra de Mali. Se espera que a Santiago vaya otro grupo más, mientras que el resto serán distribuidos en albergues, hostales y pensiones de los municipios de Ourense, Monforte y Allariz.

En los últimos días también se ha sumado la Diputación de A Coruña para ofrecer alojamiento para estos inmigrantes. El presidente de la institución provincial coruñesa, Valentín González Formoso, le ofreció al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, 44 plazas en la residencia del instituto Rosalía Mera para alojar a los refugiados de Mali.

La Xunta también anunció ayer que dispone de un dispositivo de atención sanitaria en el Monte do Gozo para atender a los inmigrantes si fuese necesario.

La Xunta acogerá en agosto a 28 menores inmigrantes

Galicia recibirá en el mes de agosto a 28 menores inmigrantes procedentes de Canarias, a cuyas costas llegaron en cayucos desde distintos países africanos. Esta acogida se enmarca en la operación humanitaria diseñada ya el año pasado en la reunión de la Conferencia Sectorial y que estaba pendiente de desarrollar por motivos atribuibles a la propia gestión de la emergencia en las islas, que están desbordadas por la crisis migratoria. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, auguró hace unos días que este verano «va a ser igual o peor que el del año pasado, pues la situación es límite».

Estos menores llegarán a Galicia en dos grupos. A los primeros 14 se les espera en la primera quincena de agosto, tal y como adelantó ayer en Pontevedra la conselleira de Política Social, Fabiola García. La Xunta ya recibió del Gobierno canario el listado con los datos correspondientes a esos 14 menores para poder tener en cuenta las necesidades de cada uno de ellos, ya que hay que recordar que ninguno tiene familia en España. Han llegado solos a Canarias.

La Xunta ya tiene toda la logística preparada para el acogimiento de estos menores, que serán alojados en centros especiales que el Gobierno gallego tiene distribuidos por distintas zonas de Galicia y que están atendidos por personal especializado. De esa forma, los menores se integrarán en el sistema de protección gallego, lo que significa que desde el momento de su llegada a Galicia se dispondrán los servicios necesarios de atención sanitaria, escolar y de acogimiento que precisen estos menores.

Atención desde el aeropuerto

Por ahora no hay una fecha exacta de llegada a Galicia de estos dos grupos de menores. Pero todo está preparado para cuando eso ocurra. En el momento en que se reciba el aviso por parte del Gobierno canario, técnicos de Política Social se desplazarán al aeropuerto de Santiago para esperar el aterrizaje del vuelo en el que viajen los menores y hacerse cargo de ellos. Posteriormente serán distribuidos por las distintas casas de acogida que tiene la Xunta para prestarles la mejor atención posible.

Además de estos 28 menores no acompañados que vendrán en agosto, más adelante está prevista la llegada de otros 26 chicos, también menores de edad y procedentes de Canarias. La materialización de la llegada de esos nuevos menores está todavía pendiente de la realización de diversos trámites entre los Gobiernos canario y gallego. Pero todo está acordado desde la última conferencia sectorial de menores, en la que la Xunta se comprometió a acoger a esos 26 menores.

La Xunta informó de que entre los años 2021 y 2022, Galicia ya acogió a 72 menores procedentes de centros de acogida ubicados en Canarias y en Ceuta.