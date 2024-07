El BNG reclamará a la Mesa del Parlamento que exija mayor transparencia a la Xunta

El diputado nacionalista Iago Tabarés Lavandeira jr | EFE

El BNG pedirá el amparo de la Mesa del Parlamento para exigir que la Xunta respete los derechos de sus diputados en el acceso a la información, y asegurar así que los representantes puedan ejercer adecuadamente su labor de control sobre el Ejecutivo. Esta petición surge como respuesta a lo que el BNG considera una «nova manobra» del Ejecutivo de Alfonso Rueda para restringir el acceso a los expedientes sobre los contratos menores firmados por el Sergas y la Consellería de Sanidade.

Este viernes, los diputados Luís Bará y Iago Tabarés se presentaron en las oficinas del Sergas, donde fueron citados para examinar la documentación que habían solicitado previamente por las vías oficiales. Sin embargo, la documentación requerida no fue puesta a su disposición. Según explica Tabarés, hace meses que el BNG, al amparo del artículo 9 del Reglamento de la Cámara, solicitó la remisión al Parlamento de Galicia de expedientes relativos a la contratación de determinadas empresas por la vía de emergencia, tanto del Sergas como de la Consellería de Sanidade. En lugar de remitir los expedientes, como es preceptivo, la Xunta del PP citó a los diputados a las dependencias administrativas para examinar la documentación relativa a los «contratos a dedo» durante la pandemia, protestan los nacionalistas.

«Unha vez nas dependencias do Sergas, en ningún momento se puxo á nosa disposición a documentación solicitada», denuncia Tabarés, quien critica que «unicamente, e en presenza e baixo o control do persoal directivo e do gabinete do conselleiro, podiamos ver na pantalla dun ordenador documentos determinados, o que foi dabondo para comprobar que non estaba toda a documentación solicitada». Aclara, en este sentido, que en ningún caso el BNG reclamó informes con datos que afectasen a la intimidad de las personas o de otro tipo que justificasen la restricción o limitación en la consulta de los expedientes.

«Unicamente é a falla de transparencia e a vontade obstrucionista do Partido Popular a que impide que os deputados e deputadas do BNG podan cumprir co seu deber de control da acción de goberno na xestión dos recursos públicos», subraya el diputado, quien recuerda que el propio Consello de Contas destacó las «serias dúbidas» sobre la legalidad del proceder de la Xunta respecto a las contrataciones de emergencia efectuadas como consecuencia del covid.

Los parlamentarios del Bloque relacionan este suceso con las «trabas» que el PP ha puesto anteriormente a la transparencia sobre este asunto, negándose primero a que una entidad externa realizase una auditoría sobre los contratos efectuados «a dedo» durante la pandemia, y más tarde vetando la creación de una comisión de investigación, tal y como solicitó el BNG para poner «luz e taquígrafos» sobre el uso de los fondos públicos de los gallegos.

Entre la documentación que el BNG ha solicitado figura la relacionada con los contratos de emergencia firmados con Universal Support, en la que ostenta importantes responsabilidades el hermano de la pareja del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. El Bloque también ha reclamado información sobre los contratos con Sibucu, que en 2020 obtuvo un contrato de emergencia por dos millones de euros destinados a la compra de mascarillas, exponen. La Xunta dejó de contratar con esta empresa cuando se supo que las mascarillas que comercializaba carecían de certificado o este era falso, aunque sí firmó contratos con Moonoff, participada al 100 % por Sibucu, añaden.

Asimismo, los diputados nacionalistas han solicitado documentación sobre los contratos con Mapé Asesores, empresa en la que mediaba Alberto González, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por presunto fraude fiscal.