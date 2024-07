Las patrullas de vigilancia antiincendios del Ejército se desplegarán del 15 de agosto al 30 de septiembre

Demostración de medios de la Operación Centinela (foto de archivo) Santi M. Amil

Las treinta patrullas militares terrestres que desarrollarán labores de vigilancia y disuasión contra los incendios en los montes de Galicia este verano, dentro de la Operación Centinela Gallego, se activarán el 15 de agosto y estarán desplegadas hasta el 30 de septiembre. Así se recoge en el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta que se publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esos equipos del Ejército tendrán como zonas de vigilancia y actuación preferente cerca de cuarenta concellos, aunque el acuerdo establece que las áreas asignadas podrán ser modificadas por la comisión de seguimiento del convenio «para adaptarse a la valoración del riesgo».

En concreto, cinco de las patrullas se desplegarán en la provincia de A Coruña para atender a los concellos de Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Lousame, Carnota y Muros (distritos forestales de O Barbanza e Fisterra).

Otras cinco atenderán el distrito de O Condado-Paradanta, vigilando de manera preferente los municipios de Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas, Salvaterra, Covelo, As Neves, Arbo, A Cañiza y Crecente.

Otras seis patrullas estarán inicialmente asignadas a los concellos ourensanos de Melón, Lobios, Muíños, Calvos de Randín, Baltar y Cualedro (distritos de O Ribeiro-Arenteiro e A Limia); cinco más atenderán los de Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives (siete parroquias), Vilariño de Conso, la parroquia de Camba en Laza y las de Grixoa e Vilarmeao en Viana do Bolo (distritos de Valdeorras-Trives e parte do Verín-Viana); y cuatro se desplegarán en A Gudiña, A Mezquita y el resto de parroquias de Viana do Bolo (distrito de Verín-Viana).

Ya en la provincia de Lugo, cinco patrullas vigilarán los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil, A Pobra de Brollón, Monforte y Sober (distrito forestal de Terra de Lemos).

A mayores, se activarán dos equipos de mantenimiento móvil y se contempla posibilidad de despliegue de vehículos aéreos no tripulados, dirigidos por control remoto para labores de vigilancia.

El presupuesto del convenio roza los 470.000 euros (en concreto, 469.604,41 euros) a cargo de los presupuestos de la Xunta, que también se compromete a dotar a cada patrulla terrestre de un dispositivo GPS adecuado con la correspondiente cartografía digital actualizada, apta para desplazamiento por terreno forestal.