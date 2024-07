El PSOE propone modificar el reglamento orgánico para limitar los abusos de Jácome

Natalia González, portavoz del PSOE en Ourense MIGUEL VILLAR

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense dictaba sentencia la pasada semana contra al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por vulnerar los derechos de la portavoz del PSOE en una sesión de la corporación municipal. Los hechos ocurrieron en un pleno extraordinario celebrado en octubre y, según figura en el fallo de la magistrada, quedó acreditado que el alcalde ourensano retiró dos veces la palabra a Natalia González Benéitez cuando hacía uso de su turno de intervención. Además le denegó la posibilidad de hacer uso del turno de réplica y se dirigió a la portavoz del PSOE «con claras alusiones personales».

En la sentencia, de fecha 12 de julio, se considera probado que Gonzalo Pérez Jácome se extralimitó en el pleno y negó a Natalia González el ejercicio de sus derechos democráticos en su condición de concejala de la corporación municipal de Ourense. El hecho de que el alcalde tenga la potestad de presidir y dirigir los plenos, en su condición de regidor municipal, no le otorga la facultad de coartar el ejercicio de los derechos democráticos de los ediles. Publicar la sentencia en la web del Concello, leerla íntegra en el primer pleno que se celebre y el pago de las costas figuran en el fallo. Contra esta decisión cabe recurso.

Invitación a la oposición

Ahora el PSOE ha anunciado que planteará una modificación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) del Concello y el uso que se hace en la actualidad de la Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. El objetivo es cortar las extralimitaciones de Jácome —el alcalde interviene antes, durante y después de los ediles de la oposición— e introducir cambios en lo relativo al lenguaje inclusivo y no sexista, además de la revisión en lo relativo a la normalización lingüística y el uso del gallego. Desde el PSOE, que anunció este lunes la iniciativa, se hizo un llamamiento al resto de los grupos de la oposición para trabajar de forma conjunta y sacar adelante la reforma. «Consideramos que é importante limitar as extralimitacións do alcalde de Ourense, rematar —na medida do posible— cos insultos e difamacións, introducir novos mecanismos de fiscalización ao goberno municipal e recoller novas modificacións lexislativas no relativo á administración electrónica

». Son los objetivos que persigue la iniciativa según la socialista María Fernández Ojea.