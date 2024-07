El rey Felipe VI anima a Leonor a esforzarse y regala a la Escuela Naval una camiseta firmada por la selección española de fútbol

CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO

La jura de bandera y entrega de reales despachos en la Escuela Naval de Marín tuvo este año un carácter muy especial y muchísimo más personal de lo habitual. No solo marcaban esta diferencia la presencia de los reyes, Felipe VI y doña Letizia, sino que también fue la primera ocasión en que la princesa Leonor visitaba la localidad y la Academia de la Armada española, en la que se integrará a finales de agosto y donde permanecerá como guardiamarina hasta diciembre, para embarcar posteriormente en el Juan Sebastián de Elcano en enero del 2025. Leonor no juró bandera porque ya lo hizo en su momento en la Academia del Ejército de Tierra en Zaragoza, pero sí fue el centro de todas las miradas y de buena parte de los discursos.

Para empezar, en el desarrollo del acto oficial de la jura de bandera y entrega de reales despachos, el comandante director, Pedro Cardona, se dirigió a ella en su alocución, tras felicitar a los nuevos oficiales. «Bienvenida, alteza, a la que será vuestra casa siempre y no me refiero exclusivamente a la Escuela Naval, me refiero a la Armada». Cardona le recordó que ante ella estaban formados los que serán sus compañeros de estudios y resaltó el «incalculable valor» que supone contar con personas en las que encontrará «el apoyo, cariño y ayuda que siempre prestamos en la Armada al compañero que se incorpora a un nuevo destino». El comandante director también subrayó la vocación de servicio a España de los guardiamarinas y, en este sentido, también mostró sus felicitaciones en su nombre y el del resto de la dotación al monarca por su décimo aniversario en el trono.

Cuando acabó el acto oficial y ya con un protocolo mucho más relajado, el rey Felipe VI felicitó a los aspirantes a guardiamarinas, que juraron bandera y a los oficiales que ahora ocuparán sus nuevos destinos. Como no podía ser de otra manera también le dirigió unas palabras a su hija, que este martes aún es alférez del Ejército de Tierra, pero que este miércoles cambiará de rango a guardiamarina de primero, al figurar así en un real decreto y que sirve de pistoletazo de salida para la continuación de su formación militar, ahora en la Armada. «Felicidades Leonor por eso, aunque realmente se lo va a tener que ganar el curso que viene», resaltó el monarca.

El rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia y la princesa Leonor, entrega los despachos de oficial en la Escuela Naval de Marín Marcos Gago

Recuerdo de la selección española de fútbol

El rey hizo también entrega de un regalo muy especial a la Escuela Naval. Se trató de una camiseta firmada por todos los jugadores de la selección española de fútbol que ganaron la Eurocopa y que ahora se guardará en el Museo de la institución militar marinense. El propio Felipe VI explicó el por qué de este regalo tan especial, que arrancó los aplausos del público presente: «La razón es que hace unos años, en el 2010, hubo un mundial que ganamos y coincidió el día antes de la entrega de despachos en la Academia General Militar. Les llevé una camiseta de la selección y esta se viene para la Escuela Naval», concluyó.