La Xunta acusa al Estado de negociar bilateralmente la financiación catalana

A la izquierda, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, este lunes en Madrid Kiko Huesca | EFE

Más de cuatro horas de reunión no han servido para que el Estado y las comunidades avancen en el futuro modelo de financiación autonómica, un debate condicionado por las exigencias de Cataluña de lograr un trato singular. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, calificó de «decepcionante» la reunión de este lunes en Madrid entre el Gobierno y las autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), un encuentro que, según el representante de la Xunta, sirvió para constatar la existencia de negociaciones bilaterales entre el Estado y Cataluña, conversaciones que excluyen al resto de comunidades, y que confirmó la propia consejera de finanzas de la Generalitat, Natália Más.

«No solo no se nos ha trasladado ninguna propuesta, sino que además hay una cierta pretensión por parte del Gobierno central de que seamos las autonomías las que nos pongamos de acuerdo entre nosotras, y esto debería ser al revés, porque es al Estado a quien corresponde llevar la iniciativa», criticó Corgos desde Madrid.

Para la Xunta, el ministerio que lidera María Jesús Montero conoce perfectamente cuál es la postura de cada una de las autonomías para que se puedan garantizar los servicios públicos fundamentales con independencia de la comunidad en la que se viva.

«Nosotros vamos a seguir trabajando en la elaboración de los presupuestos para el año que viene y atender las necesidades de los gallegos», avanzó Corgos.

Estancamiento

Nada hace presagiar a corto plazo avances, dada la situación política catalana y que el Gobierno puede mantener el sistema de financiación actual, que data del 2009 y cuyos criterios de reparto han quedado obsoletos. En eso sí que se ha producido un consenso entre las comunidades y el Estado: en la necesidad de reformar el modelo y de trabajar en esa línea, sin que se hayan puesto fechas. «Le hemos pedido a la ministra que esta declaración de intenciones no sea una patada para adelante, que no se nos vuelvan a pedir informes, y que el Gobierno coja definitivamente las riendas de su responsabilidad», insistió Corgos en Madrid una vez acabada la reunión. La falta de avances no ha cogido por sorpresa a las comunidades de régimen común, porque esta reunión del CPFF se convocó hace días sin que se incluyera en el orden del día el asunto de la financiación autonómica. Fue a raíz de las presiones de las autonomías gobernadas por el PP cuando el Ministerio de Hacienda accedió finalmente a incluir una declaración genérica en el último punto.

La reunión de este lunes tenía como novedad la presencia de la consejera de finanzas de la Generalitat, Natália Más, que ha vuelto a plantear una fórmula que supone la salida del modelo actual, que la Xunta ha calificado de «rupturista». En la línea de ganar tiempo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que hay aspectos de la propuesta catalana con los que está de acuerdo y otros con los que no (sin aclarar exactamente cuáles) y ofreció al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, una negociación «discreta» para avanzar en la reforma del sistema autonómico —pendiente desde hace una década— al margen de las posiciones «maximalistas» de cada territorio.

«Quiero volver a reiterar la disposición del Gobierno a negociar con el PP la reforma del modelo, una oferta que ya hizo el presidente Sánchez al señor Feijoo y que este rechazó», dijo la vicepresidenta primera.