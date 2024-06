Sánchez confirma en el Congreso que Cataluña tendrá financiación singular

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles en el Congreso su intención de conceder una financiación singular a Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. En respuesta a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno, Sánchez aseguró que va a cumplir el pacto alcanzado con ERC para su investidura, que incluía la promesa de reconocer «una singularidad al pueblo de Cataluña». El jefe del Ejecutivo desvinculó sin embargo este compromiso de la negociación que el PSC lleva a cabo con ERC para conseguir la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La portavoz del partido de Carles Puigdemont reclamó una financiación «justa» para Cataluña y preguntó a Sánchez si esto solo será posible en caso de que el PSC y ERC alcancen un acuerdo para la investidura. En su respuesta, Sánchez invitó a la portavoz de Junts a «leer los acuerdos de investidura», en concreto el que firmó con ERC. «Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña», afirmó el jefe del Ejecutivo.

Acuerdo con ERC

«Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto», indicó, asegurando que cumplirá su compromiso al margen de que Illa sea investido o no. Pero Sánchez no aclaró tampoco en esta ocasión en qué consistirá la aceptación de esa singularidad de Cataluña en la reforma del modelo de financiación.

Como ya había adelantado el dirigente de Junts Jordi Turull, Nogueras incidió en que la financiación de Cataluña no puede depender de una investidura sino que debe ser plasmada en los Presupuestos Generales del Estado. Nogueras pidió a Sánchez que deje de hablar de forma «irresponsable» de una «financiación singular» para Cataluña, como si se tratara de un privilegio porque su comunidad no necesita «ningún favor ni trato especial» sino que se le pague lo que «le corresponde». «La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga», advirtió la portavoz de Junts, recordando al presidente del Gobierno que el dinero «no es suyo» ni puede hacer con el «lo que quiera».

Consejo de Política Fiscal

«¿Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña y si no, ¿qué? ¿Que nos den a todos?, porque eso es exactamente lo que está usted diciendo», agregó Nogueras.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero confirmó que convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio y dijo que podría haber una reforma del sistema de financiación en caso de que el PP tuviese una propuesta única. Montero acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, de rechazar una reunión con el PSOE que le propuso Sánchez para abordar un pacto. Rehusó, según Montero, porque las posturas son dispares entre comunidades como por ejemplo Madrid, Andalucía y Galicia y Feijoo, «no tiene ganas de hacer de árbitro».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avisó a Pedro Sánchez de que no aceptará un «maquillaje» del actual sistema de financiación o «un parche», sino que Cataluña reclama una financiación «singular», al margen del régimen común, un «concierto catalán».