El PSdeG censura que la Xunta rechace la gratuidad de los libros de texto y reparta bonos antes de las elecciones

El portavoz del PSdeG, Julio Torrado. PSDEG

El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, ha criticado que la Xunta rechace la gratuidad de los libros de texto para todos los estudiantes que cursan estudios obligatorios en Galicia mientras «reparte bonos antes das eleccións».

En una nota de prensa, el socialista ha reprochado al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el que se haya vuelto a oponer a una propuesta del grupo parlamentario socialista sobre la gratuidad de los libros, alegando el popular que no se puede aplicar como «café para todos» una medida que debería mantenerse como un beneficio en función del nivel de renta de las familias. «Non lle parecen café para todos os bonos e os cheques regalo que reparten antes das eleccións», ha afeado Torrado. «É evidente que no primeiro caso trátase de dereitos, que parecen non interesarlle ao PP, mentres que no segundo son votos, que se tratan de gañar repartido os anteditos bonos a discreción a todas as persoas que os soliciten, sen distinguir por niveis de renda», argumentan desde el PSdeG, denunciando lo que consideran una «enorme contradición».

Julio Torrado también censuró que Román Rodríguez acudiese «corriendo a Salamanca» para firmar una propuesta del PP para una selectividad (ABAU) única para toda España «que fai menos importante o noso idioma, a nosa cultura e a nosa identidade».

Las comunidades del PP firman una selectividad con «los mismos contenidos evaluables, criterios de corrección y días de celebración» Sara Carreira

Frente a ese viaje, que asegura hizo el conselleiro llamado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, los socialistas contraponen que los representantes del Gobierno gallego no acudiesen en persona a la reunión de la conferencia sectorial en la que se determinó el reparto de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades. «Cando hai que reunir aos conselleiros de toda España para falar de inmigración a conselleira de Política Social asiste á xuntanza por videoconferencia e con certo desprezo», valoró Torrado.

El portavoz de la dirección de los socialistas gallegos consideró que todas esas «contradicións» que achaca al Partido Popular son en realidad «unha ideoloxía» que se traduce en «darlles privilexios aos que xa teñen privilexios, de comprar vontades e de quitarlles dereitos aos que máis os necesitan».